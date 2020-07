MIAMI, Estados Unidos. – El comediante y presentador cubano Alexis Valdés abordó en redes sociales la posibilidad de regresar a Cuba en algún momento, motivado por la petición de dos grandes amigas.

Aunque el actor no se mostró en contra de que los emigrados cubanos viajen a la Isla, dio a entender que tiene sentimientos encontrados con respecto a lo que allí pasa.

“Tengo dos amigas/ hermanas en Cuba… Ambas se han propuesto que yo vuelva… Y tengo que confesarlo con más dedicación y fe que yo. Y no porque no crea que es derecho natural de todos los cubanos salir y entrar de su país, como mismo lo hace un dominicano o un español, sino porque con los años y la experiencia vivida uno aprende que no siempre triunfa en el mundo la razón y la justicia. Lo vemos cada día”, escribió Valdés en su cuenta de Facebook.

El artista se mostró en contra de las injusticias que ocurren en Cuba, dejando entrever que se mantendrá lejos en tanto la situación no cambie.

“Llega un momento en que nos cansamos de pelear por lo que es justo, y nos acostumbramos a la injusticia, la aceptamos y ahí es donde todos perdemos. Porque la injusticia de hoy contra cualquier ser humano, mañana puede ser contigo”.

Al igual que otros miles de cubanos, Alexis dejó claro que se fue de la Isla buscando libertad, y que regresar en las circunstancias actuales representaría aceptar el actual estado de cosas.

“Dice la regla de oro: ‘No quieras para otro lo que no quieras para ti’. Así de simple. Por eso celebro en estas amigas su afecto, pero aún más su tesón y su incansable fe. La gente así mejora el mundo, aunque a veces no nos demos cuenta”, finalizó.

No es primera vez que el comediante reflexiona sobre un eventual regreso a Cuba. En marzo del pasado año, compartió una publicación en Instagram donde aseguraba que, a diferencia de muchos, nunca se había sentido exiliado, ni en España ni en Estados Unidos.

“Yo jamás me sentí exiliado, ni cuando viví en España ni cuando vivo en Estados Unidos. Evidentemente siento alguna nostalgia de mi barrio de mi Habana, de los días felices que pasé. Pero sé que son trampas de la memoria, que borra los malos recuerdos y solo deja lo bueno y además barnizado en oro. Es un mecanismo de supervivencia de nuestra especie”.