MIAMI, Estados Unidos. – El director, comediante y presentador cubano Alexis Valdés recibió este miércoles las llaves de la ciudad de Miami durante el estreno del programa “El show de Alexis Valdés”.

El popular actor recibió la distinción de manos del alcalde Francis X. Suárez, quien fue el primer invitado al nuevo show televisivo, emitido por la cadena Mega TV.

“Es un homenaje a ti, a todo lo que has hecho por nuestra comunidad, en el teatro, con los empleados, con los empleos que tú has creado y por supuesto, por empezar tu nuevo programa”, dijo Suárez.

Tras recibir las llaves, Valdés agradeció la deferencia al alcalde e ironizó sobre la distinción, la cual fue entregada en 2015 al Alexander Delgado Randy Malcom, miembros de la agrupación Gente de Zona.

“¿Esta no es la de Gente de Zona, no? (…) porque no quiero una llave reciclada”, bromeó el comediante.

Las llaves de la ciudad es una distinción honorífica que se entrega en varios países del mundo. Generalmente, es ofrecida por ciudades y municipalidades a miembros destacados o visitantes ilustres de una de una comunidad.

Varios cubanos han recibido las llaves de la ciudad de Miami durante los últimos años, entre ellos el cantante Willy Chirino; la líder del movimiento opositor Damas de Blanco, Berta Soler y el doctor Oscar Elías Biscet.

En el caso de Alexander Delgado y Randy Malcom, recibieron las llaves de la ciudad en enero de 2016, pero la distinción les fue retirada un año y medio después, luego de que se hicieran públicas imágenes de los reguetoneros compartiendo junto a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto y escolta del exgobernante cubano Raúl Castro.