MADRID, España.- El alcalde de Miami, Francis Suárez, se pronunció contra la represión desatada por el régimen cubano ante las manifestaciones populares ocurridas este fin de semana en la localidad de Caimanera, provincia de Guantánamo.

A través de Twitter Suárez se refirió al gobierno en la Isla como “una máquina de represión y violencia”.

Dirigiéndose a “las personas que creen que Cuba es un paraíso”, alertó: “Tenga cuidado con el crecimiento del gobierno o el gobierno como el solucionador de todos los problemas. El comunismo/socialismo no funciona y nunca lo hará”.

El acalde acompañó su publicación con un tuit de la opositora cubana Rosa María Payá y un video donde se aprecia la represión contra los manifestantes.

“La dictadura manda a los militares a golpear mujeres y hombres que se manifiestan masiva y pacíficamente”, denunció la coordinadora de Cuba Decide.

This is for people who thing Cuba is a paradise. It’s a machine for repression and violence. It’s also a Time Machine from the 1960’s. Be wary of the growth of government or government as the solver of all problems. Communism/socialism doesn’t work and it never will. https://t.co/yXBkQIGYmU

— Mayor Francis Suarez (@FrancisSuarez) May 7, 2023