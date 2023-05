Ciudad de México, México.- Este seis de mayo se reportaron protestas cuidadanas en Caimanera, Guantánamo. Cientos de cubanos salieron a la calle a gritos de “Libertad” , “Patria y Vida” y “Vivan los derechos humanos”. Posteriormente cortaron el Internet en la localidad y luego en casi todo el país.

Cubanet con la información que pudimos verificar construye una breve cronología sobre qué pasó este seis de mayo en Cuba.

1. Las protestas comenzaron sobre las siete de la noche y se extendieron por más de una hora.

“Primero salieron tres hombres y empezaron a manifestarse en la calle Carretera entre Martí y Correo, y el pueblo se les unió. Recorrimos Caimanera hasta llegar al parque y pasamos por la sede del Partido”, relató un manifestante a Cubanet.

El detonante de la protesta, indicó, es la falta de alimentos y las condiciones precarias del sistema de salud.

“No queremos más discursos, queremos comida” se le escucha decir a un hombre en uno de los videos. Los demás manifestantes a su alrededor gritan “Vivan los derechos Humanos” “Libertad”.

2. Sobre las 8:30 de la noche nuestro medio perdió el contacto con nuestra fuente en Caimanera. Este nos comunicaba que había llegado el grupo de fuerzas especiales como conocidos como boinas negras, en el momento que perdió la conexión a Internet.

3. De inmediato empezaron a reportarse fallas de acceso a Internet y telefonía en toda Cuba. Algunos usuarios pudieron conectarse a través de VPN, mientras que otros perdieron toda comunicación por más casi dos horas.

En efecto, el Observatorio NetBlock confirmó que el régimen cubano cortó el acceso a la web. “Datos de la red muestran colapso del tráfico de internet en #Cuba en medio de protestas por la libertad y los derechos humanos en torno a Caimanera, Guantánamo”, detallaron.

4. Sobre las 10 de la noche reporteros de Cubanet en la isla, así como parte de nuestra audiencia nos enviaron mensajes de que podían acceder a las redes sociales finalmente. Después de sofocar la protesta en Caimanera, restablecieron el Internet.

⚠️ Confirmed: Network data show a collapse in internet traffic in #Cuba amid protests for freedom and human rights centering around Caimanera, Guantánamo; connectivity remains intermittent at present with partial restoration noted 📵📉 #SOSCuba pic.twitter.com/RvX2mPVm4v

— NetBlocks (@netblocks) May 7, 2023