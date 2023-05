MIAMI, Estados Unidos. — La banda estadounidense de rock Aerosmith ha anunciado que se retira de los escenarios y lo hará con una mega gira de despedida por Estados Unidos y Canadá. Cuarenta conciertos tendrá el último tour de una de las agrupaciones más aclamadas de la historia del rock and roll, con la primera fecha reservada para la ciudad de Filadelfia, el venidero 2 de septiembre.

El grupo, liderado por el carismático front man Steve Tyler, publicó la noticia en su página oficial, aunque no es la primera vez que hacen un anuncio de esta índole. En 2017 se corrió el rumor de que la banda llegaba a su fin, pero han permanecido en la carretera otros seis buenos años.

Los chicos malos de Boston han superado las cinco décadas de carrera artística con un total de quince álbumes de estudio, diez giras mundiales, ventas multimillonarias y una de las nóminas más estables que se pueda recordar. Sus miembros actuales fundaron el ensamble en 1970. Joe Perry (guitarra líder) y Brad Whitford (guitarra rítmica) se alejaron por algún tiempo durante los años ochenta, para luego reincorporarse y permanecer unidos hasta el presente.

El sello sonoro de Aerosmith es inconfundible. Guitarras provocadoras, riffs pegajosos, letras de excelente calidad y una base rítmico-armónica sustentada en el blues han sido los ingredientes de una fórmula musical que, a pesar de los iniciales altibajos, acabó siendo exitosa como pocas. Entre sus canciones más famosas sobresalen: Dream on, I don’t want to miss a thing, Crazy, The other side, Sweet Emotions, Janie’s got a gun, Rag Doll, Dude, looks like a Lady y otras que son coreadas por los fans en cada concierto.

Aerosmith es una de las bandas de rock con mayor número de ventas de todos los tiempos y ostenta el récord de ser el grupo estadounidense con más discos de oro y platino en su haber. Ha ganado cuatro premios Grammy y diez MTV Video Music Awards. En 2001 fue incluida en el Salón de la Fama del Rock y, cuatro años más tarde, la revista Rolling Stone le confirió el puesto número 57 en la lista de los cien mejores artistas de todos los tiempos.

Peace Out! será el nombre del tour de despedida, cuyos conciertos abrirá la banda The Black Crowes. El último show está programado para el 26 de enero de 2024, en la ciudad de Montreal. Las entradas estarán a la venta a partir del próximo viernes, 5 de mayo.