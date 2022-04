MIAMI, Estados Unidos. – Activistas cubanos comenzaron a pedir este jueves información sobre el paradero de Ktivo Disidente, el opositor que protestó a viva voz en el céntrico Boulevard de San Rafael, en las primeras horas de este jueves.

“Todos lo vimos manifestarse pidiendo solamente libertad para los presos políticos y que los no comunistas podamos participar en la vida política del país. Eso no es delito”, dijo en Facebook la activista santaclareña Saily González Velázquez.

“En estos momentos no se sabe nada de él”, agregó la joven en otro post. “En el video se vio cómo un agente de la Seguridad del Estado vestido de civil manda [a] los que grababan a que apaguen sus celulares y a que ‘montaran en la patrulla’ al que ‘se pusiera pesado’. Kativo no cometió delito alguno. Ejerció su legítimo derecho a manifestarse. ¿Dónde está Ktivo?”, preguntó.

En la tarde de este jueves, el influencer cubano Chucho del Chucho identificó a Ktivo Disidente como Carlos Ernesto Díaz y también reclamó su libertad.

Por su parte, el Centro de Información Legal Cubalex señaló que el opositor había sido detenido y sugirió estar atentos a su futuro. “Recordemos a Luis Robles”, también pidió.

Este 28 de abril, Ktivo Disidente protestó a viva voz en el Boulevard de San Rafael, en La Habana Vieja, contra el inmovilismo del pueblo cubano y llamó a luchar contra una dictadura que ya lleva más de 60 años en el poder. “No tenemos que ser comunistas o socialistas obligados”, dijo.

“Esto tiene que parar, y lo tenemos que parar nosotros. No hay sociedad civil. No tiene que haber violencia, no tiene que haber derramamiento de sangre, pero tienen que dejarnos participar en la vida política del país”, gritaba el hombre desde los altos de una pared a las 8:47 de la mañana.

“El que es comunista que lo sea, pero el que no hay que respetárselo. Hasta cuándo la falta de respeto. Todos los cubanos tienen derecho a participar en la vida política del país, sean o no sean comunistas. Si quieren que viva Fidel eso es un problema de ustedes, yo no quiero ser comunista”, dijo ante varias personas que se acercaban a filmar.

“El régimen dictatorial cubano tiene desaparecido a Ktivo Disidente. ¿Su delito? Manifestarse pacíficamente en el Boulevard de San Rafael esta mañana. Estaba exigiendo libertad para los presos políticos, derecho a participar en la política de su país, y reclamando su derecho de estar en desacuerdo con el comunismo”, escribió en Facebook la usuaria Zaida Artiaga.

“¿Dónde lo tienen? ¿Por qué le temen a un hombre desarmado?”, también se preguntó. “Saben que su pedido es el mismo de millones de cubanos acallados y sumidos en el terror por la dictadura más cruel de América”, aseguró.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.