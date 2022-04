MIAMI, Estados Unidos.- Un cubano protestó a viva voz este jueves 28 de abril en el Boulevard de San Rafael, en La Habana Vieja, contra el inmovilismo del pueblo cubano y llamó a luchar contra una dictadura que ya lleva más de 60 años en el poder. “No tenemos que ser comunistas o socialistas obligados”, dijo.

“Esto tiene que parar, y lo tenemos que parar nosotros. No hay sociedad civil. No tiene que haber violencia, no tiene que haber derramamiento de sangre, pero tienen que dejarnos participar en la vida política del país”, gritaba el hombre desde los altos de una pared a las 8:47 de la mañana.

“El que es comunista que lo sea, pero el que no hay que respetárselo. Hasta cuándo la falta de respeto. Todos los cubanos tienen derecho a participar en la vida política del país, sean o no sean comunistas. Si quieren que viva Fidel eso es un problema de ustedes, yo no quiero ser comunista”, dijo ante varias personas que se acercaban a filmar.

El cubano, que fue arrestado pocos minutos después por la policía política, que llegó al lugar en una patrulla, aseguró que la falta de derechos en el país seguiría así “hasta que no nos pongamos como tenemos que ponernos, y exijamos lo que tenemos que exigir. Porque nos toca, porque tenemos derecho a tener derechos”.

Ante las amenazas de uno de los presentes, el cubano le espetó: “Yo estoy fajado con una dictadura, a qué le puedo tener miedo yo. ¡Libertad para el pueblo cubano! ¡Excarcelación de todos los presos políticos!”

“Lo que nos van a meter aquí es una Corea del Norte. Hasta las cuántas. Si tenemos más de 2 000 presos políticos, no se puede vivir así. No tenemos que ir presos por pensar diferente”, exclamó.

“Ahora ellos me montan ahí”, dijo refiriéndose a la policía, “y de ahí para Villa Marista y luego para una prisión. ¿Por qué? Si yo no le estoy haciendo daño a nadie, yo solamente estoy ejerciendo el derecho a libre expresión”.

Minutos después varios policía mandan a apagar todos los celulares.

