MIAMI, Estados Unidos. – El cubano Yenrry Montufar Rodríguez, quien había sido reportado como desaparecido por su familia tras lanzarse al mar rumbo a Estados Unidos, fue repatriado a Cuba, según informó en Twitter la periodista independiente Geisy Guia Delis.

“Actualización: Yenrry ya está acá en Cuba!!!! Está sano y salvo, fue rescatado en altamar. Gracias a todos los que se preocuparon”, escribió la reportera, quien es vecina del joven cubano.

El pasado 24 de abril, la propia Guia Delis había avisado en Twitter que su vecino se encontraba desaparecido. “No quisiera tener que compartir algo así. La imagen me la mandan para que llegue a más personas”, escribió al publicar la captura de pantalla de un post sobre la desaparición del joven.

“Yenrry es mi vecino, es una de las personas más amables que he conocido. Absolutamente todos los días del mundo me daba los buenos días desde su ponchera. Siempre atento y sonriente. Desde que la ponchera de la cuadra está cerrada y en el barrio no tenemos noticias de él, la preocupación aumenta. Si entre las noticias de rescatados en altamar alguien ve su rostro por favor, háganme saber”, pidió en ese momento.

El pasado domingo, familiares y amigos de Montufar Rodríguez también pidieron ayuda en las redes sociales para localizar al joven, cuando se cumplían nueve días de su salida ilegal de la Isla.

“Este de aquí es mi tío Yenrry Montufar Rodríguez, salió desde el 14 de abril en un bote (ya hace nueve días) y no sabemos nada de él”, publicó en Facebook Liz Crespo, su sobrina.

La joven también pidió “a toda aquella persona” que supiera algo de su tío que le escribiera a la familia o compartieran su publicación para intentar conseguir información sobre su paradero. “Su familia y amigos estamos muy preocupados por él (en total son dos [balseros], él y otra persona más). Les pido de favor, que nos ayuden a tener noticias sobre ellos”, escribió en un post que ya no se encuentra disponible.

El medio independiente CiberCuba identificó al otro balsero como Roberto Madruga, otro joven cubano cuyo paradero aún se desconoce.

Semanalmente, decenas de balseros cubanos arriban a las costas de Florida. La mayoría de los migrantes son interceptados por las autoridades estadounidenses, que intenta disuadir a los migrantes de la Isla de lanzarse al mar.

No obstante, cada vez surgen más noticias de cubanos desaparecidos o incluso fallecidos en su intento por llegar a las costas de Estados Unidos.

La pasada semana, la abuela de la adolescente cubana Alejandra Mesa, desaparecida en el Estrecho de la Florida desde hace más de 20 días, pidió ayuda para localizar a su nieta y a otros nueve migrantes que salieron de la Isla el pasado 4 de abril, en un intento por alcanzar las costas de Estados Unidos.

“Lo único que quisiera es que, por favor, la buscaran, donde quiera que esté”, pidió la mujer en un video publicado por el programa “Primer Impacto” de la cadena Univisión. “Que nos ayuden, por favor. Estamos desesperados”, clamó.

Mientras, este miércoles, la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 84 balseros cubanos, según informó el organismo estadounidense en una nota de prensa. Los 84 migrantes navegaban rumbo a la Florida en cinco embarcaciones diferentes y fueron interceptados entre el 17 y el 19 de abril.

