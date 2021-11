MIAMI, Estados Unidos. – El opositor Emilio Almaguer de la Cruz, residente en Baracoa, provincia de Guantánamo, relató a CubaNet las dificultades que ha debido enfrentar en el ámbito laboral por haberse negado a cumplir misión en la guerra de Angola y por su activismo prodemocracia en ese territorio del oriente cubano.

Graduado como técnico en sistemas eléctricos en el Instituto Tecnológico Armando García, de Santiago de Cuba, Almaguer de la Cruz asegura que haberse negado a formar parte de la contienda de Angola fue algo que lo marcó para siempre en el resto de empleos que logró obtener.

En más de tres décadas, Almaguer de la Cruz ha laborado en despachos de carga de la Empresa Eléctrica, como Inspector, en brigadas de mantenimiento de electricidad y en la Empresa de Flora y Fauna.

El activista se vio obligado a abandonar ese último trabajo debido a que las autoridades le exigían una carta de buen comportamiento emitida por los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), organización que –alega– ya lo había expulsado de sus filas por sus numerosas críticas contra la mala gestión de los dirigentes locales.

Posteriormente, Emilio Almaguer de la Cruz trabajó como mototaxista, viéndose obligado a vender la moto debido a las numerosas multas que le impusieron.

También se ha desempeñado en pequeños emprendimientos con los que al menos logra sobrevivir.

“Los miembros de la sociedad civil sí queremos producir, sí queremos desarrollarnos, sí queremos contribuir con el país, con la familia. No somos vagos”, expresó el activista, quien asegura que personas como él son una muestra de como el régimen cubano explota a la clase trabajadora.

“Vean las situación del cubano: nos asfixian económicamente; no nos dan el derecho al trabajo; no nos dan el derecho a la vida; no nos dan el derecho a superarnos económicamente; nos están sometiendo debido a nuestras necesidades. Así nos doblegan, así nos reprimen y así nos controlan”, puntualizó Almaguer de la Cruz.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.