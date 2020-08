Accidente de avión en India deja 16 muertos y 123 heridos

MIAMI, Estados Unidos. – Un avión Boeing 737 (B737) de la compañía Air India Express se accidentó este viernes en el aeropuerto de Kozhikode, en Kerala, India, dejando 14 fallecidos y 123 personas heridas.

La aeronave, procedente de Dubái en una operación de repatriación y con 190 pasajeros a bordo, rebasó la pista durante la fase de aterrizaje y terminó partida en dos en una carretera cercana.

“El vuelo IX 1344 de Air India Express era un avión B-737. Había 174 pasajeros, incluidos 10 bebés, dos pilotos y cinco tripulantes de cabina a bordo. No se informó ningún incendio en el momento del aterrizaje”, señala un reporte emitido por la propia empresa propietaria de la aeronave.

Air India Express Statement regarding incident involving Air India Express at Kozhikode pic.twitter.com/UPOE0y5TEr — Air India Express (@FlyWithIX) August 7, 2020

Según medios locales, los heridos, muchos en estado crítico, fueron trasladados a hospitales cercanos después que 24 ambulancias de varias partes del distrito fueron enviadas al lugar del accidente.

El diario The Times of India informó que las condiciones climáticas no eran las mejores al momento del accidente, lo que complicó las operaciones de rescate.

Testigos confirmaron además que al momento del aterrizaje no se reportaron incendios dentro del aparato.

El aeropuerto donde se reportó el accidente se encuentra en la localidad de Karipur, a aproximadamente 30 kilómetros de la ciudad de Calcuta.

Especialistas señalan que la pista de aterrizaje del aeropuerto de Kozhikode es muy compleja y requiere de una gran pericia por parte del piloto. Análisis preliminares apuntan a que la aeronave tuvo problemas con el tren de aterrizaje.

El siniestro se produce en momentos en que gran parte del país se encuentra afectado por fuertes lluvias. En la propia región de Kerala, las precipitaciones dejaron al menos 15 muertos y decenas de desaparecidos tras un deslizamiento de tierra.