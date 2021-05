MIAMI, Estados Unidos. ─ Más de 130 funcionarios estadounidenses radicados en delegaciones en el extranjero habrían sido víctimas de los misteriosos ataques conocidos como “síndrome de La Habana”, que han dejado daños cerebrales y afectaciones a la mayoría de ellos.

De acuerdo con el diario The New York Times, se trata de una cifra mucho mayor a la que se manejaba originalmente, hecho que ha levantado alertas en Washington.

En un artículo publicado este miércoles, el rotativo reveló que “el número de casos dentro de la CIA, el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa y otros lugares” ha generado una gran preocupación en la administración de Joe Biden.

“Los casos iniciales confirmados públicamente se concentraron en China y Cuba y ascendieron a unos 60, sin incluir un grupo de oficiales de la CIA heridos cuyo total no es público. El nuevo total agrega casos de Europa y otras partes de Asia y refleja los esfuerzos de la administración para revisar más a fondo otros incidentes en medio de la preocupación por una serie de ellos en los últimos meses”, señala el diario neoyorquino.

El texto, firmado por los reporteros Julian E. Barnes, Edward Wong y Eric Schmitt, especializados en temas de Inteligencia y Seguridad Nacional, añade que, desde diciembre, “al menos tres agentes de la CIA han informado de graves efectos en la salud de episodios en el extranjero”.

Uno de los casos habría sido reportado en las últimas dos semanas. En todos los casos, el cuadro clínico diagnosticado ha requerido “que los oficiales se sometan a un tratamiento ambulatorio en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed u otras instalaciones”.

Fuentes a las que tuvo acceso The New York Times precisan que la administración de Biden “no ha determinado quién o qué es responsable”. En algunos de los casos ha surgido evidencia que apunta a Rusia, mientras que, en otros, “las agencias de inteligencia no han concluido ninguna causa o si un el poder extranjero está involucrado”.

Desde finales de 2016, cerca de 50 funcionarios radicados en Cuba informaron síntomas coincidente con el “síndrome de La Habana”. Entre los afectados se encontraban diplomáticos estadounidenses y canadienses. En la mayoría de los casos, los funcionarios padecieron zumbidos agudos y presión en los oídos, así como pérdida de audición y equilibrio, fatiga y dolores de cabeza residuales. Algunas víctimas han sufrido daños cerebrales a largo plazo.

