Madre soltera enviada a prisión por pedir limosna en La Habana Vieja

La joven Maura Esther Mulén alega que las autoridades no tuvieron en cuenta la lactancia su hijo menor

LA HABANA, Cuba.- Maura Esther Mulén Sierra, una joven cubana de dieciocho años de edad, fue enviada a prisión este lunes luego de haber sido arrestada quince días atrás por pedir limosnas a extranjeros en La Habana Vieja, municipio donde reside.

Mulén Sierra es madre soltera de dos infantes, con domicilio en calle Santa Clara No.62, entre Oficios e Inquisidor. Fue acusada bajo los cargos de “otros actos al mal desarrollo del menor”, por pedir limosnas a los turistas, “para dar de comer a sus hijos”, según cuenta ella misma. Uno de los pequeños solo tiene cinco meses de nacido.

Según informó vía telefónica desde la prisión de mujeres ‘’El Guatao”’ en abril de 2016 había sido sancionada por la misma causa a un año de trabajo correccional sin internamiento, el cual no pudo realizar por encontrarse embrazada de su hijo menor. Las autoridades le habían asignado, para cumplir esta sanción, un empleo como auxiliar de limpieza con un salario de 166 pesos al mes, equivalente a unos 6,50 CUC.

“Con esa miseria no podía mantenerme ni yo sola, imagínate, embarazada y con otro niño pequeño (…) Me sentaba en la esquina de mi casa y les pedía un dólar a los extranjeros que pasaban por allí y con eso, me daba para comer y vestir a mis hijos”, explica Maura.

Según un vecino que no quiso ser identificado, el pasado 20 de febrero el jefe de sector (oficial de policía) la citó para una conversación en la unidad de Cuba y Chacón, de la cual nunca regresó.

“Ella estaba limpiando cuando llegó el jefe de sector, quien le dijo que lo acompañara para hacerle algunas preguntas y que luego ella regresaría a la casa, pero todo fue una mentira”, explica el vecino.

La misma fuente señala además que Maura era visitada con frecuencia por una trabajadora social conocida como Yanisleidis, quien la hostigaba y amenazaba con quitarle a sus hijos si no desistía de pedir limosnas a extranjeros.

Según explica una funcionaria bajo condición de anonimato, Maura utilizaba a los niños para pedir las limosnas a extranjeros. ‘’Ella se sentaba con los menores para pedir las limosnas y eso el Estado no lo permite’’, dijo.

Maura destaca que las autoridades no tuvieron en consideración la lactancia materna de su hijo para enviarla a prisión.