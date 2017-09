Guantánamo se prepara ante la inminencia del huracán Irma

GUANTÁNAMO, Cuba.- Desde este miércoles 6 de septiembre miles de guantanameros se volcaron hacia los mercados para abastecerse de alimentos, velas, linternas y otros productos que les permitan paliar el paso del huracán Irma y la posterior fase de recuperación, momento en que se detectan los efectos del evento meteorológico pero que por su extensión impide hacer compras en esos establecimientos.

Todavía está fresco en la mente de muchos guantanameros el recuerdo del huracán Matthew, de cuyo paso por el extremo oriental del país acaban de cumplirse once meses. En comparación con lo ocurrido antes del paso de Matthew, en esta oportunidad los mercados que venden en moneda corriente (CUP) han estado mejor abastecidos pero la demanda ha sido muy superior a la oferta, al extremo de que en horas de la mañana de este jueves 7 de septiembre ya no había huevos, productos cárnicos, galletas, velas ni otros productos necesarios para enfrentar estas eventualidades. Al menos en esta oportunidad miles de familias guantanameras podrán cocinar sus alimentos gracias a la formalización de un contrato de suministro de un cilindro de gas licuado, una acción facilitada por la Empresa Cubana de Derivados del Petróleo (CUPET) este verano. Quienes dependen de las hornillas eléctricas deberán comprar carbón para cocinar sus alimentos hasta que se normalice la situación.

En horas de la mañana de este jueves un auto recorría algunas calles de la ciudad con un altoparlante orientando a la población a que se abasteciera de productos alimenticios, que acopiara agua potable, asegurara sus viviendas y adoptara las medidas de seguridad dispuestas por la Defensa Civil para evitar la pérdida de vidas humanas y el daño a los bienes materiales.

También las autoridades están insistiendo en que la población se mantenga a la escucha de los partes meteorológicos y las orientaciones de la Defensa Civil, algo que se vuelve realmente difícil durante el paso del huracán para quien no posea un radio receptor portátil pues en esas situaciones se interrumpe el sistema eléctrico, sea por averías o por motivos de seguridad. No olvidemos que este equipo electrodoméstico está considerado por los represores de la policía política como un objeto subversivo, algo que provoca que muchos ciudadanos no lo compren.

Según los especialistas del Instituto de Meteorología, Irma es un huracán categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, el más fuerte que por muchos años se ha formado en el Atlántico. En el parte meteorológico ofrecido en la emisión vespertina del noticiero nacional de televisión, a la 1:00 p.m., se informó que el huracán se encontraba al mediodía de este jueves a unos 180 km al sudeste de las islas Turcas y Caicos y a 450 km al este de Punta de Maisí.

Según la especialista Yinelis Bermúdez, quien ofreció el parte meteorológico, Irma continúa siendo un poderoso huracán con vientos de 280 km por hora y rachas superiores. Los vientos huracanados se extienden hasta 95 km del centro y los vientos de tormenta tropical se localizan hasta a 290 km. En estos momentos transita por los mares al norte de la República Dominicana y en las próximas horas continuará moviéndose al oeste noroeste.

En Guantánamo ya comienzan a sentirse algunas rachas de vientos ligeras y las bandas externas, según la especialista, ya comienzan a influir sobre el extremo más oriental del país. En el transcurso de la tarde y la noche se van a incrementar los chubascos y lluvias y a medida que el huracán continúe desplazándose en esa dirección va a haber inundaciones en toda la costa norte desde Baracoa hasta Holguín. Se piensa que de mantener esta trayectoria, en las próximas 72 horas Irma hará una recurva que lo trasladará hacia la península de La Florida, debido a un frente frío que se desplaza a su encuentro.

Teniendo en cuenta esta situación a las 11:00 a.m. del día de este jueves el Consejo Nacional de la Defensa Civil decidió establecer la fase de alarma ciclónica para las provincias de Santiago de Cuba, Guantánamo, Granma, Holguín, Las Tunas, Camagüey y Ciego de Ávila. Se declaró la fase de alerta ciclónica para las provincias de Sancti Spíritus, Cienfuegos y Matanzas y la fase informativa para las provincias de Mayabeque, La Habana y Artemisa.

Se mantiene en la fase de alerta ciclónica la provincia de Villa Clara, excepto el municipio de Caibarién, el cual pasa a la fase de alarma ciclónica.