MIAMI, Estados Unidos.- El director ejecutivo del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), Raúl Velázquez, se halla en paradero desconocido desde este jueves 1ro de febrero.

Una nota de prensa divulgada por la organización informa que Velázquez se encuentra “desaparecido”, tras conocerse que estaba viajando desde la provincia de Artemisa hacia Pinar del Río.

CubaNet reproduce a continuación el comunicado divulgado por ICLEP:

Nota de Prensa

Desaparecido el Director Ejecutivo del ICLEP en Cuba

2 de febrero de 2018

El Director Ejecutivo del ICLEP en Cuba, Raúl Velázquez, se encuentra desaparecido desde el pasado 1 de febrero cuando se dirigía desde la provincia de Artemisa a Pinar del Río, en el occidente de Cuba,

“Abre la puerta que estoy llegando” fueron las últimas palabras dichas, vía telefónica, por el periodista Velázquez, alrededor de la 7 de la mañana de este jueves, a la directora del medio de comunicación comunitario Panorama Pinareño, Ivis Yanet Borrego Paulín. Según Ivis, el director Ejecutivo del ICLEP nunca llegó a su casa donde se reuniría con todo el consejo de redacción y los periodistas del medio de comunicación comunitario Panorama Pinareño.

“Todo estaba tranquilo, no se veía ningún operativo policial a la hora en que me llamó. Solo a eso de las 10:00 AM, en el parque que está cerca de mi casa, fue que vimos algunas motos con personas que no son de la localidad y que parecían agentes de la Seguridad del Estado”, aseguró La periodista Ivis Yanet.

“Alrededor de las 9 de la mañana, Raúl y yo hablamos.”, asegura el director de Monitoreo y Evaluación del ICLEP Alberto Corzo quien afirma: “No le pregunté ni me dijo dónde se encontraba, solo sé que estaba caminando por la calle porque escuchaba los ruidos característicos cuando hablas por teléfono mientras caminas”.

A las 4: 30 de la tarde el consejo de redacción de Panorama Pinareño, preocupado por la ausencia de su Director Ejecutivo, se personó en la unidad provincial de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Pinar del Río y el oficial del guardia llamado Alfredo Martínez les aseguró que en ese lugar no se encontraba detenido Raúl Velázquez.

Asimismo, se dirigieron a la Unidad de Investigación Técnica de la Policía Política, ubicada en el kilómetro cuatro de la carretera de San juan y Martínez en Pinar del Río, donde, también, le aseguraron que allí no se encontraba arrestado el Director Ejecutivo del ICLEP.

Por otro lado, el director del medio de comunicación comunitario del ICLEP, Cimarrón de Mayabeque, Alberto Castaño, se comunicó vía telefónica con la Policía Nacional Revolucionaria para reportar la desaparición de Raúl Velázquez y el superior del oficial de guardia le aseguró que, el Director Ejecutivo de ICLEP, no se encuentra detenido pues no aparecía en sus registros de detenciones.

Raúl Velázquez, después de ser allanada su vivienda por la Policía Política y permanecer 4 días arrestado y sometido a interrogatorios desde el 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2018 día en que lo liberaron bajo investigación policial por los supuestos delitos de difusión de noticias falsas, recibir dinero del gobierno de EE.UU., clandestinidad de impresos e incitación a la no asistencia en las elecciones de delegados a las asambleas municipales del Poder Popular (Esta última acusación responde a una nota que se publicó en el periódico El Majadero de Artemisa en su edición # 60, página 7, columna de Nacionales) ha vivido vigilado constantemente por la Policía Política Cubana.

El ICLEP denuncia a la Policía Política y a la junta militar al mando del General y gobernante de Cuba, Raúl Castro, por la desaparición forzada de su Director Ejecutivo Raúl Velázquez.