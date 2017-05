Bejucal, sin agua potable por más de un mes

(Foto: Orlando González)

MAYABEQUE, Cuba.- Desde el pasado me de marzo los bejucaleños se encuentran sin servicio de agua, Una “rotura de los motores” es la justificación que le ha dado el Poder Popular y el Partido a las innumerables quejas recibidas por parte de los pobladores del municipio, famoso por sus charangas.

“Llevamos casi dos meses sin agua, esto no hay quien lo aguante. No se consiguen las pipas y cuando aparece una te quiere cobrar 300 pesos (unos 12 dólares). Yo personalmente he acudido a quejarme al Partido (Comunista) y al Poder Popular del municipio y no me dan una respuesta convincente”, comentó para este diario Juana Losada, vecina de la calle 7 del poblado que da nombre al territorio.

Según un funcionario del Poder Popular ,que por razones de seguridad no revelaremos su identidad, “se han quemado tres motores en menos de dos meses”.

“No nos han dicho con exactitud para cuándo será el arreglo, pero en este municipio el problema del agua es crítico. Tenemos tres pipas para cubrir mucha demanda y no damos abasto”, añadió.

Bejucal, fundado en 1713, pertenece actualmente a la provincia Mayabeque, posee una población de 26 242 habitantes.

Debido a la alta demanda del preciado líquido, el negocio con el agua ha florecido en esta zona. Los propietarios particulares de pipas y los choferes estatales aprovechan la situación para comercializar un producto que ahora ha llegado a tener un valor de 15 dólares por un tanque de 250 galones.

“No hemos visto ni una sola pipa del Gobierno. El otro día había una como a diez cuadras de aquí y cuando llegué al lugar ya se había acabado. Todo el mundo no tiene el dinero para pagar tan caro un poco de agua. Nos hemos quejado en reuniones del CDR y en todos lados y no nos hacen caso. Esto ya no hay quien lo aguante”, comentó Marlene Díaz, vecina de un popular barrio bejucaleño conocido por “Los tres minutos”.

“Me acerqué a una de las pipas que estaba llenándole el tanque a una vecina y ahí comenzaron a llegar más personas a tratar de que nos echaran agua y la respuesta del encargado fue que era a través del delegado; el mismo estaba presente en la conversación escuchando y ni siquiera se inmutó a decir nada. Le echan el agua a quienes les convenga. ¿Cómo se entiende que le llenen los tanques a una casa y las demás con las mismas carecias no? Cosas como estas están sucediendo y nos hemos quejado”, dijo por su parte Bárbara Quintana, otra de las afectadas por la situación.

Los vecinos, que han sufrido crisis de agua en otras ocasiones, se sienten desamparados por un gobierno no ha dado solución al problema. Suciedad, mal olor y desesperación emanan de los hogares y en las calles.