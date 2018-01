Actriz Iris María Meriño denuncia acoso de la Seguridad del Estado

LA HABANA, Cuba.- El acoso policial de la actriz y periodista de La Hora de Cuba, Iris María Meriño, parece ser una farsa instrumentada por la misma Seguridad del Estado, de acuerdo a la propia artista.

“Estuve una hora incomodísima en la estación de policía”, denuncia la actriz. “Nadie sabía para qué yo estaba citada ni quién era el teniente Enrique Monteagudo Manresa”, quien firmara la citación entregada a Meriño este martes en la tarde.

“El que me entregó la citación me dijo que debía ir; si no, sería multada. Por eso antes de irme pregunté dónde podía notificar que había asistido y me dijeron que ellos no tenían nada que ver con eso ni se encargaban de esos casos”, dice Meriño y le dijeron que debía ir al reparto Garrido que es donde se encuentran ubicadas las oficinas de la Seguridad del Estado en Camagüey.

Es la tercera vez que Iris María ha sido llamada a interrogatorio.

La primera fue en la misma escuela donde trabaja. “Me dijeron siéntate ahí y vamos”, y así la amenazaron por su trabajo. La segunda ocasión fue en la estación de policía y no hubo mucha diferencia con respecto a la primera ocasión.

Pero en esta ocasión hay detalles “interesantes”, como los clasifica ella misma.

“Es la primera vez que recibimos una citación del Ministerio del Interior con el delito tipificado como de la Seguridad del Estado”, destaca Meriño. “Además para ir a la citación tenía que transportarme en el tiempo porque estaba fechada el 17 de enero de 2017 y al principio pensé que era un error, pero después de una hora de espera, no sé qué pensar”.

Otros errores que notó fue que su apellido tenía un error, aunque la dirección y el carnet sí estaban “perfectamente escritos”.

La actriz teme que esta “falsa alarma” signifique un recrudecimiento de las amenazas que ya han recibido sus compañeros en el grupo de teatro o ella misma en la escuela de arte para la que trabaja.