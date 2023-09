Ciudad de México, México.- Como parte de su agenda en Nueva York el dictador cubano Miguel Díaz-Canel sostuvo varios encuentros con empresarios y activistas cercanos al régimen de La Habana o interesados en hacer negocios con la dictadura más longeva del hemisferio.

Según un reporte de El Nuevo Herald, el jueves 21 el mandatario cubano se encontró con artistas simpatizantes a su gobierno como Danny Glover, el fundador de Puentes de Amor, Carlos Lazo, el coordinador de The People’s Forum Manolo de los Santos y Medea Benjamin, cofundadora de Code Pink. Previamente ese día había compartido con científicos y activistas estadounidenses

En la jornada siguiente, Miguel Díaz-Canel se reunió con representantes de empresas estadounidenses y cubanoamericanos de la comunidad empresarial para anunciarles que el gobierno cubano está considerando permitir que los cubanoamericanos inviertan y posean negocios en la isla.

CubanNet presenta un resumen de quiénes son algunos de los rostros que compartieron el mismo espacio que el gobernante cubano en estas citas.

Carlos Lazo

Es profesor cubanoamericano reconocido por su cercanía a la dictadura cubana. Su nombre comenzó a visibilizarse en abril de 2018 cuando viajó a La Habana con un grupo de sus estudiantes. Tras la repercusión que tuvo ese viaje, decidió crear los proyectos Fábrica de Sueños y Puentes de Amor (PDA), mediante los que gestiona y envía toneladas de comestibles y medicamentos al país.

Lazo es conocido por su activismo contra las sanciones estadounidenses a la isla. Su dedicación lo ha llevado a ocupar titulares de la prensa oficial y también de ONCuba, medio de prensa registrado en La Habana con el beneplácito del gobierno. El medio independiente El Toque, también publicó un texto elogiando al profesor.

Lazo se ha reunido ya por dos años consecutivos, en 2021 y 2022, con el presidente Miguel Díaz Canel, en la capital cubana y ahora vuelven a verse en suelo de Estados Unidos.

Mike Fernández

Miguel Benito Fernández llegó a Estados Unidos en 1964 con tan solo 12 años, después de que el gobierno comunista confiscara los negocios de su familia. Siendo un adolescente Miguel ayudó a sus padres a empezar de cero. Ya adulto empezó vendiendo seguros en las calles de Miami. Posteriormente se hizo multimillonario comprando y vendiendo empresas de salud.

Mike Fernández es uno de los cubanoamericanos más ricos e influyentes en Estados Unidos. Es reconocido como un defensor de los migrantes y la mayor parte de su vida ha apoyado al Partido Republicano. En la época de Barack Obama, Mike abandonó la política de mano dura al Castrismo y se subió al tren del deshielo. El empresario fue uno de los invitados por el exmandatario a acompañarlo en su visita oficial a La Habana en 2016. Incluso revisó el discurso del mandatario estadounidense antes de que lo compartiera en el Gran Teatro de La Habana.

Carlos Saladrigas

Es el presidente del Cuba Study Group. En el lejano, 2004, Carlos Saladrigas era calificado como “la cara moderada del exilio cubano”. Por esa época viajó a Madrid, como vocero de una supuesta transición a la democracia que llegaría a Cuba por medio de aperturas económicas. No se oponía firmemente al embargo, pero sí pedía que las sanciones fueran más selectivas y para evitar que afectaran a la ciudadanía o avivaran la agresividad del gobierno cubano. Casi 20 años después, el discurso del empresario es más o menos el mismo. Aunque ya hoy habla no solo revertir las sanciones de Trump, sino de que Joe Biden debe acercarse al régimen cubano. El discurso de Carlos se enfoca principalmente en los negocios, en las ganancias; no así en las violaciones de derechos humanos en la isla

Saladrigas salió de Cuba con 12 años y estudió Administración de Empresas en la Universidad de Harvard. Fundó su propio negocio en 1984, el cual hizo crecer para vender en 1999. En ese año comienza a participar de modo más activo en la política estadounidense hacia Cuba.

Apenas una semana después del 11 de julio, la Casa Blanca anunció que el asesor Cedric Richmond y el director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional, Juan González, se reunieron vía Zoom con líderes cubanoamericanos, quienes ofrecieron directamente sus recomendaciones respecto a Cuba. Entre los participantes estaba el presidente y el director ejecutivo del CSG, Carlos Saladrigas.

Hugo Cancio

Hugo Cancio, el dueño de Katapulk y quien ahora importa autos autos a Cuba, no es un simple cubanoamericano. En la administración de Barack Obama destacó por ser uno de los rostros principales del deshielo diplomático entre Cuba y Estados Unidos.

Cancio es también el dueño de revistas como Oncuba y ART OnCuba, que el régimen cubano permitió registrar en un país que criminaliza y persigue la prensa independiente. Cancio tiene su oficina en un edificio del Vedado habanero, con vista al malecón.

Durante la pandemia el empresario se sumó al lucrativo negocio del comercio online.

A través de su tienda Katapulk, vende a los emigrados bienes indispensables para sus familias dentro de la isla.

Ralph Patiño:

El abogado estadounidense tiene un historial de apoyo al Partido Demócrata y a políticas que permitan un mayor acercamiento al gobierno de Cuba. En su propia página web se describe como: “la vanguardia de la reforma política cubano-americana desde hace más de una década”.

Como miembro del Consejo del grupo de trabajo de Cuba, el Sr. Patino “ha sido una voz destacada de discusiones progresivas con figuras políticas, públicas y clave de la industria, en un esfuerzo por vigorizar el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba”, detalla la web.

El jurista se muestra como una de las figuras a contactar si un empresario desea invertir en la isla. Su red de contactos y conocimientos al respecto garantizan “resultados óptimos”, sin importar la complejidad del proyecto.

En la actualidad, Ralph Patino comparte esfuerzos conjuntos con la coalición Engage Cuba en su afán de acercar a la administración norteamericana a la dictadura de la isla.

Además, el Sr. Patino trabaja en estrecha colaboración con la cámara de comercio de Estados Unidos, el Consejo de negocios de Cuba, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la isla entre otros, agrega su página.

Ariel Pereda

Es dueño de Pearl Merchandising & Distribution, una empresa que exporta a Cuba. Bajo una exención del Congreso para algunos productos alimenticios y médicos, desde 2002 exporta legalmente productos estadounidenses como chocolates Hershey y papas fritas Pringles a Cuba. También asesora a líderes empresariales sobre Cuba.

La compañía fue registrada en 2011 por la abogada Ambar Díaz, quien se especializa en el conocimiento de las leyes comerciales cubanas y estadounidenses, por lo que se dedica a asesorar a las personas y empresas “que buscan realizar negocios legalmente en Cuba”. Pearl Merchandising & Distribution estuvo entre los patrocinadores de la fiesta del 4 de julio de la Embajada de EE.UU. en La Habana

También acudieron a la cita representantes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Western Union, la compañía naviera Crowley, y Paul Johnson, presidente de la Coalición Agrícola de Estados Unidos para Cuba, que representa a cerca de 100 empresas miembros, estuvieron entre los invitados a la reunión.

Giraldo Acosta y Carlos Trujillo

Directivos de la empresa de envíos Cubamax. Según consta en los registros públicos, Cubamax fue sentada el 14 de junio 2001 en Florida.

Los servicios que dan están divididos en tres ramas: 1.Servicios de viaje: Venta de pasajes Reservación de Hoteles, Renta de Autos . 2 Servicios de envíos: Envío de Paquetes Factura de alimentos Llamadas y Recargas, Tienda. 3.Trámites Legales: Solicitud de Pasaporte Solicitud de Visa, Trámites migratorios.

También tiene vuelos charter que viajan desde Estados Unidos a varios puntos de Cuba

Cubamax fue uno de los patrocinadores del polémico Festival San Remo, coordinado por Lis Cuesta.

Jorge Ignacio Fernández

Presidente de la organización humanitaria Hope for Cuba. Jorge, nacido en La Habana, Cuba, ha estado en el ámbito corporativo internacional durante más de 30 años. Desde los años 90 ha estado muy involucrado en los asuntos cubanos. Es una voz activa pidiendo el cese del embargo a Cuba, al cual se refiere como “bloqueo”, usando el mismo concepto que la retórica oficial.

Viajó a Cuba el pasado mes de julio y sostuvo un encuentro con la Cámara de Comercio de la isla con representantes de empresas estatales y mipymes privadas.

