MIAMI, Estados Unidos. – El médico holguinero Ramón Zamora Rodríguez, que fue expulsado de su trabajo por integrar un partido opositor al régimen de la Isla, ofreció detalles a CubaNet sobre su despido y su labor como activista político.

Zamora Rodríguez, que también pertenece a la Asociación de Sindicalistas Independientes de Cuba (ASIC), fue nombrado vicedelegado del Partido Cuba Independiente y Democrática en el municipio de Holguín, en 2011.

“Ahí se hace visible para el sistema mi incorporación a la oposición”, dice a CubaNet. “Ya en el mismo trabajo iba un agente de la Seguridad del Estado (…). Sufrí el acoso, el hostigamiento de este agente que, aun atendiendo a los pacientes, estaba allí; y así hasta que ya fue evidente mi visibilidad porque tenía que ir a La Habana a llevar ciertos informes”, cuenta el galeno y activista político.

Ese es el momento ―agrega― en el que lo arrestan por primera vez. “Se me empiezan a unir personas, empiezo a tomar un papel de más importancia dentro del Partido y entonces me hacen un acto de repudio acá en mi casa porque teníamos programada una actividad donde se iba a reagrupar una inmensa cantidad [de personas] de la oposición dentro de la provincia de Holguín”, rememora.

“Cuando llega una gran parte de esas personas acá a mi casa, ahí mismo hacen un acto de repudio (…), el 5 de agosto”, precisa. “El día 6 vienen del hospital y me traen la baja de la institución por órdenes de la Seguridad del Estado. Me dieron la baja y se acabó”.

Interrogado sobre la repercusión de las protestas del pasado 11 de julio, Zamora Rodríguez apunta que esas manifestaciones de rebeldía popular marcan un hito en la historia de Cuba. “Creo que no existen las palabras para explicar la emoción que uno sintió ese día; hubo un momento en que hasta lloré de la emoción”, cuenta.

Asimismo, precisó que fueron los militares bajo órdenes del régimen de la Isla los que “iniciaron los fuegos a pedradas contra los manifestantes; y los manifestantes, como respuesta, hicieron lo mismo. Es entonces cuando un grupo de policías, Boinas Rojas de las FAR y Boinas Negras (…) iban en desbandada, a pedradas, contra el pueblo”, denuncia.

Sobre su participación en las protestas, detalla que sufrió varias lesiones. “Me alcanza una pedrada a nivel del calcaño y otra a nivel de la escápula; me caigo y, cuando caigo, ellos [los militares] me acaban de alcanzar y ahí mismo empiezan a darme patadas, tonfazos. Mi esposa, que también es integrante de mi grupo, se tira arriba de mí para que no me sigan dando golpes y a ella también le dieron”, lamenta.

El activista holguinero considera que “el pueblo, de una manera u otra, ya ha despertado. Evidentemente el régimen está fracturado”, agrega.

“Derramamiento de sangre va a haber. Presos van a seguir habiendo pero nada va a detener el cambio. Ellos [las autoridades del régimen] van a meter las armas contra el pueblo una vez más ―ya lo hicieron el día 11― y va a ser algo peor que lo que ocurrió cuando Batista”, también lamenta.

Sin embargo, señala que “el pueblo, en la actualidad, apoya el cambio y el deseo de libertad, aun cuando exista un grupo de servilistas que, por una pequeña jaba o un pequeño estímulo, vendan su moral a un sistema que lo que hace es pisotear al pueblo”, termina.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.