Ciudad de México, México.- “Buenas tardes, ¿Es el consejo de Estado? Es que quisiera encargar un acto de repudio para mi suegra”. De todos los videos de Abeja Memes este es probablemente el que más lo identifique.

De hecho fue el primero que subió a su cuenta en Tik Tok, una vez que se mudó a Sudáfrica en 2021.

Hasta ese momento el influencer tenía una página de Facebook donde subía memes y era popular pero una vez que empezó a subir videos las reacciones y alcance se multiplicaron.

Ese mismo del acto de repudio cuando despertó al otro día lo habían compartido Yotuel y Gente de Zona. Así comenzó la fama para este creador de contenidos que usa el humor para contar la realidad cubana.

Amed Rodríguez, conocido como Abeja Memes, comenzó a dedicarse a esto en la pandemia y poco a poco ha ido creciendo. Ahora además de memes, hace videos que cuelga en Youtube o Tik Tok. Incluso ya monetiza y empieza a vivir de ese talento suyo para hacernos reír.

“Empecé poniendo memes en grupos, luego alguien me aconsejó que hiciera una página, después me moví al área de los videos y he ido creciendo en este mundo”. Contó a Cubanet previamente.

Si revisas sus páginas encontrarás que sube mínimo un video cada día. En entrevistas ha contado que no puede quedarse un día tranquilo sin actualizar

“Es un compromiso que tengo. Hay mucha gente esperando”. A su favor tiene que el surrealismo de Cuba es una fuente inagotable de chistes: los precios disparados, las intervenciones en la Asamblea(que él bautizó como CirCuba), los cajeros sin dinero. Cada día pasa o dicen algo que lo inspira.

En los videos, Amed interpreta varios personajes pero hay dos que sobresalen: Carlitos, un niño que espera el vasito de leche que prometió Raúl y Macusa, su mamá. Ella encarna, humor mediante, el hastío y desespero que sufren muchas madres cubanas ante las carencias y los desvergonzados discursos de los funcionarios.

Para Abeja cualquier tema es bueno para provocar risas, solo hay que mirar alrededor. “Cuba entera es un meme”, sintetiza.