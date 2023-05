MIAMI, Estados Unidos. – Actualmente, el carismático presentador cubano Abel Álvarez, conocido en la Isla por programas como Mediodía en TV, presenta dos noticieros en Los Ángeles, EE. UU., adonde llegó tras consolidarse en la televisión mexicana.

En una entrevista concedida a Diario de Cuba en 2021, Álvarez ofreció detalles sobre sus inicios profesionales, su paso por la radio y la televisión, y sus sueños en el mundo de la comunicación. El presentador, quien siempre quiso ser cantante, se vio obligado a elegir otro camino debido a su falta de habilidades vocales. “De pequeño, en la Casa de la Cultura de mi pueblo, me metía en coros, danzas y conducía actividades”, recordó.

Aunque también consideró la veterinaria y estudió avicultura, Álvarez finalmente encontró su verdadera vocación en la comunicación y comenzó su carrera en la radio. “Mientras estudiaba trabajé en Radio Progreso. Llegué primero a la nacional y luego a la radio local en Güines”, precisó Álvarez. El presentador también confesó que en sus inicios imitaba la Revista de la Mañana de la televisión estatal cubana, sin saber que se iba a dedicar a la locución.

Álvarez destacó la importancia del apoyo que recibió durante sus primeros años en la radio, tanto en Güines como en la capital. “Empecé bastante verdecito, tenía muchas lagunas en cuanto a la profesión y me ayudaron mucho en radio Güines (…). A la capital igual llegué con dudas y ya cuando empecé a trabajar en la radio nacional con Radio Taíno la gente me apoyó muchísimo”, afirmó.

El presentador cubano asumió el rol en Mediodía en TV sin abandonar su pasión por la radio. “Mientras hacía Radio Taíno, los asistentes de Mediodía en TV iban entrando para saber cosas que se necesitaban para el programa. El guion lo hacía yo y tenía una libretica en donde anotaba los invitados que tendríamos cada día”, contó Álvarez.

Pese a sentirse a gusto en ambos medios, el presentador apuntó que la televisión podía ser “temporal”. “Muchas veces el talento es desechable en la televisión, en la radio no es así. Si mantienes una buena voz, una dicción, una frescura, te puedes mantener por muchos años. La televisión, sobre todo la latina, es bastante cruel en ese sentido”, explicó.

En 2008, Abel Álvarez se trasladó a México para trabajar en un reality show, pero su relación con los medios cubanos sufrió tensiones. “La pasé muy mal los primeros años porque me invitaban a programas en Cuba y dos horas antes de la entrevista me decían que no autorizaban mi entrada”, recuerda.

El presentador, de carácter tímido fuera de cámara, aspira a tener un programa con música y entrevistas. “Mi programa ideal es como uno de un cierre de verano que hice en Cuba, con agrupaciones y personas que promuevan el talento de verdad y no la rigidez cultural”, afirma. Mientras tanto, Álvarez sigue entrevistando a personalidades en su programa de YouTube Abel en cualquier parte, un proyecto que le permite recorrer el mundo y mantenerse cerca del público cubano.