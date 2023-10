SAN LUIS POTOSÍ, México.- Este viernes 6 de octubre se estrenó en Miami la serie humorística “Welcome to la yuma”, transmitida por la plataforma Pronyr Tv. La producción, que promete provocar no pocas risas a su audiencia, cuenta con un elenco de actores cubanos prestigiosos, todos emigrados.

Andy Vázquez, Rachel Cruz, Zulema Cruz, Erdwin Fernández, Felito Lahera, Leonardo Santiesteban, Ramoncitín Veloz, Roxana Montenegro, Yerlín Pérez, Ana Lidia Méndez, Yerandy Basart se han unido bajo la dirección de Tony Salup.

“Ha sido un camino largo donde hemos podido reunir a más de 100 actores de la vieja y la nueva generación que hoy radican en la ciudad de Miami y algunos de más allá de nuestras fronteras”, declaró en Instagram el popular Orlando Fundichely, productor general.



La serie narra la travesía de una pareja que “salen de la isla huyendo del régimen comunista con la promesa de un mejor futuro, pero al llegar a Miami se encuentran con otra realidad”.

Humor, fantasía y drama se dan sitio en esta ficción, idea original de Javier Berridy.

El elenco de lujo han inmortalizado muchas de las experiencias que viven los cubanos al llegar a Miami.

“`Welcome to la yuma´ es lo que le ha pasado a todo el mundo que ha llegado a este país. `Welcome to la yuma´ es el sueño de todos los que emigramos en una serie”, dijo Ramoncitín Veloz, otro de los actores reunidos en esta entrega.

