Ciudad de México, México.- En 2010 Carlos Ever Foseca estuvo tres meses debatiéndose entre la vida y la muerte producto a una afección cardíaca. Llegó incluso a morir durante algunos segundos.

“Me tuvieron que operar a corazón abierto porque tenía una infección en el corazón. Fallecí y mediante la reanimación me trajeron de vuelta a la vida. Estuve nueve horas en cirugía “, contó el joven actor en una entrevista concedida a Abel Álvarez, famoso presentador de la televisión cubana.

“La gente me pregunta si vi una luz al final del túnel y esos mitos, pero realmente mientras estuve muerto y cuando reviví no ví nada. Temiéndole a la muerte se nos va la vida. Desde mi experiencia fue un momento de paz y tranquilidad. Ya le perdí el miedo a la muerte. Me cambió la vida”.

Tras recuperarse, le pidió matrimonio a su novia, la actriz y modelo colombiana Paola Herrera, con quien sigue casado hasta el día de hoy. Pero más allá de esta experiencia cercana a la muerte, a Carlos Ever Fonseca se le recuerda en Cuba como uno de los rostros jóvenes más habituales en la televisión cubana y también uno que se abría en el cine de la isla.

El intérprete, graduado del Instituto Superior de Arte, comenzó su carrera en la televisión cubana en el espacio de aventuras “El Conde de Montecristo” y luego en “El tesoro del Mallorquín”. También lo vimos en las telenovelas “Salir de noche”, “Destino prohibido”, “Al compás del son” y “¡Oh! La Habana”. Por “Destino prohibido” fue nominado al premio Caricato 2004 que otorga la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, como mejor actuación masculina de reparto en telenovela.

Sin embargo, su papel más reconocido fue el de Yarini, en la película de Ernesto Daranas “ Los dioses rotos”. Ahí encarnó a un Alberto Yarini, el proxeneta más famoso de La habana, en la Cuba actual. Esta película se encuentra entre las más conocidas del cine cubano. Incluso, después de su estreno en 2008, obtuvo el Premio del Público en el 30 Festival de Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana.

¿Por qué dejamos de verlo en las pantallas nacionales? Como un gran número de los actores cubanos, Fonseca emigró.

Actualmente reside en Colombia, donde fue elegido para actuar en casi 10 novelas (“Mujeres al límite”,” La madame”, “La viuda negra”, entre otras). Además el cubano ha abierto su propio negocio. Se trata de Hologram Colombia, dedicada a la animación 3D y la creación digital. Con su compañía ha colaborado con Netflix, Sony Music, Univisión y entidades educativas colombianas, así como el Ejército Nacional.

Quien ha visto las entrevistas de Carlos, nota de inmediato su pasión cuando se habla de enseñanza actoral y métodos de interpretación. Precisamente por ese interés escribió el manual A.M.A (Arte de la Manipulación Actoral) es una especie de metodología para profesores y estudiantes de la rama.

“La diferencia con la metodología que se estudia en Cuba, la rusa fundamentalmente, es que no se basa en herramientas que dependen de un ritual para hacer antes de salir a escena, como acción-reacción, buscar estímulos, etc y que desgasta a los actores.

“Como ahora los actores pueden estar haciendo varios personajes al mismo tiempo, esas metodologías son más obsoletas. Aproveché mis conocimientos y experiencias como profesor de actuación y decidí escribir esta guía”.

Actualmente Carlso Ever tiene 40 años.