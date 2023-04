MIAMI, Estados Unidos. -La abuela de la cantante cubanoamericana Camila Cabello, Mercedes Rodríguez, lanzó recientemente la novela con tintes biográficos Los boleros que he vivido, según indicaron medios españoles.

Con motivo de la presentación de la obra, su nieta viajó a Torre del Mar, España, donde la anciana cubana pasa largas temporadas.

La novela de 329 páginas cuenta la historia de una mujer que se separa de su marido tras muchos años de matrimonio, así como sus esfuerzos por reunirse con su hija y sus nietas en Estados Unidos. De este modo, la trama refleja los acontecimientos en la vida de la familia de Camila Cabello.

Durante el acto de presentación, que tuvo lugar en la alcaldía de Torre del Mar, Cabello explicó que su abuela, de 75 años, había soñado con este proyecto durante décadas.

La cantante, de 26 años, nació en Cuba al igual que su abuela. La artista vivió parte de su infancia en México y luego emigró con su madre a Estados Unidos, adonde su padre (mexicano) se trasladó meses después.

“Mi familia es una parte tan grande de quién soy, es una parte tan grande de quién soy como artista, y es una parte muy grande de mi música”, dijo Cabello al lado de su abuela, durante la presentación.

La música, especialmente el bolero, es un elemento central en la novela. Cada capítulo lleva el nombre de un bolero, género musical de letras románticas originado en Cuba que se volvió muy popular en la primera mitad del siglo XX en toda Latinoamérica.

Para Mercedes Rodríguez, la música es esencial: “Es algo con lo que ningún ser humano puede dejar de vivir para ser feliz”, ha declarado.

La autora también habló sobre cómo la música ha impactado en la vida de su famosa nieta: “La lleva en la sangre, tiene fotos de dos años con un micrófono en la mano y con la radio puesta”.

Asimismo, compartió la emoción que siente al ver a Cabello en un escenario o escuchar uno de sus discos: “Yo la oigo cantar en un concierto, por ejemplo, y me falta hasta el aire, me emociona tanto, es que no puedo explicártelo, es algo superior, es algo que yo nunca había sentido en mi vida”.

La canción favorita de Rodríguez en el repertorio de su nieta es “Never Be the Same”. “No la puedo oír porque hago el ridículo, inmediatamente empiezo a llorar”, confesó.