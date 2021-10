MIAMI, Estados Unidos. – El dramaturgo cubano Yunior García Aguilera, coordinador del grupo Archipiélago y uno de los principales impulsores de la Marcha Cívica por el Cambio, aseguró este lunes a CubaNet que el anuncio del régimen de celebrar el Día Nacional de la Defensa el próximo 20 de noviembre fue “una amenaza de muerte”.

“Al anunciar que iban a movilizar al Ejército los días 18 y 19 de noviembre para realizar el ejercicio Moncada, y que el 20 iba a ser declarado Día Nacional de la Defensa, sabíamos que eso tenía dos objetivos: en primer lugar disuadir a la población, atemorizarla para que no salga a las calles. Es obvio que si sabes que el Ejército va a estar en la calle, que si el país está militarizado, no vas a salir porque no quieres que te golpeen”, apuntó García Aguilera.

“Y lo otro era el hecho de que podía haber un enfrentamiento violento en las calles y nosotros tenemos una responsabilidad sobre todo con esos manifestantes. Hemos dicho desde el principio y lo sostenemos que nuestra intención es organizar una marcha pacífica, hacerla de la forma más ordenada posible y no vamos a arriesgar a la gente de forma irresponsable”, justificó el dramaturgo.

El pasado viernes, tras conocerse la celebración del Día Nacional de la Defensa, el grupo Archipiélago anunció que adelantaría la Marcha Cívica por el Cambio para el 15 de noviembre de 2021, cinco días antes de la convocatoria inicial (20N).

“Decidimos que la opción más sensata, más coherente y también más firme era la de adelantar la fecha y hacer la marcha el mismo día 15”, aseguró García Aguilera. “O sea, si ese día el país está dispuesto a abrirse al turismo internacional pues tiene que aceptar también que los ciudadanos marchen en las calles”, agregó.

No obstante, el joven artista también detalla que Archipiélago sigue manteniendo “la misma coherencia del principio”. “Tratamos de hacer las cosas de la manera más legal posible aunque sabemos cómo funciona la legalidad en Cuba; sabemos que el Estado de derecho se viola continuamente, pero no importa, si ellos [los gobernantes] están dispuestos a violar sus propias reglas nosotros trataremos todo el tiempo de mantener la conducta más cívica y más coherente posible”, sostuvo.

Más adelante, recalcó que “manifestarse es un derecho. A pesar de no existir una ley [de manifestaciones] hemos cumplido con todos los requerimientos que indican la lógica, la sensatez y el civismo. Ellos (…) deberían tener la inteligencia y la sensatez de por lo menos alguna vez en la vida mostrar que respetan un poco los derechos de sus ciudadanos”, señaló.

“Pero si insisten en negarse, si insisten en perseguir a los que hemos llevado adelante esta iniciativa ciudadana; si insisten en violar absolutamente todos nuestros derechos entonces creo que no habrá excusas en el mundo para reconocer a Cuba como lo que es: como un Estado que no respeta los derechos de sus ciudadanos y que se comporta de manera dictatorial”.

