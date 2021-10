MIAMI, Estados Unidos.- La cubana Orleida Navarro fue afectada por la COVID-19 y a pesar de estar operada del corazón no recibió una atención medica de calidad, según denunció a Palenque Visión. A eso se suma la situación de su vivienda, que las autoridades de Bermejal, en Baracoa, provincia de Guantánamo, no han dado solución desde 2016.

Han pasado dos años desde que Navarro tuvo una operación a corazón abierto, desde entonces no puede hacer nada en la casa, “la operación fue muy crítica, me daban seis meses de vida. Esta condición es para toda la vida, además, cualquier enfermedad puede resultar en una endocarditis”, relató.

Orleida Navarro denunció que luego de presentar varios síntomas de la COVID-19 su esposo llamó a las autoridades para que le vinieran a hacer un PCR. “Pase casi toda la COVID-19 sola en mi casa, nunca nadie vino a visitarme ni a preguntarme cómo estaba. El resultado del PCR me lo dieron incluso después de 7 días de habérmelo hecho”.

A causa de las complicaciones que podía presentar por su estado de salud, Navarro debió ingresarse en el Hospital de Guantánamo, y para ello debió esperar un día entero, rodeada de pacientes “peor que yo”, hasta que llegara un transporte que la llevara a la cabecera provincial.

A su situación de salud Navarro agrega los problemas que ha enfrentado con el gobierno de su localidad por las condiciones de su vivienda. La mujer resultó damnificada tras el paso del huracán Matthew en 2016, y en ese entonces le fue otorgado un subsidio para reparar la casa, pero solo ha recibido una parte de los materiales de construcción necesarios.

“Con una situación critica estoy viviendo. Mi vivienda fue declarada derrumbe total cuando Matthew, desde que me dieron los últimos materiales han pasado seis años, y cada vez que voy al almacén me dicen que los que han llegado son para las viviendas que ya están en fase de terminación, pero no es así”, reclamó.

“Estoy cansada de quejarme con todo el mundo, y el salario de mi esposo no da para más nada que o sean los mandados de la bodega”.

