LA HABANA, Cuba. ─ A juzgar por la fuerte andanada que acaban de dedicarle en Razones de Cuba –una página que no disimula ser de la Seguridad del Estado-, el joven actor y dramaturgo Yunior García Aguilera está en peligro. No es difícil suponer que arreciará el hostigamiento en su contra y que pronto irá a parar a la cárcel. Lo acusarán de instigación a delinquir, de desacato, de agente de la CIA, de lo que se les antoje acusarlo, como han hecho con Hamlet Lavastida, Luis Manuel Otero, Maykel Osorbo y otros artistas que se han atrevido a enfrentarse al régimen.

El encono derrochado en el artículo Yunior García Aguilera, el patriota preocupado, firmado por Marco Velázquez Cristo, se debe a que el joven teatrista, que creó en las redes sociales el grupo Archipiélago, es también el principal promotor de la marcha contra la violencia y por los derechos de los cubanos convocada para el próximo 20 de noviembre en La Habana, y para la cual se le ha pedido permiso al Gobierno Provincial.

Dicha marcha, que también está siendo convocada en otras ciudades del país, coloca al régimen en una engorrosa disyuntiva. Autorizarla sería permitir que millares de cubanos muestren en las calles su hartazgo del régimen y reclamen democracia, algo inadmisible para la soberbia de los mandamases castristas. Si la impiden, quedarían en evidencia al violar el derecho a la protesta pacífica recogido en la Constitución aprobada hace dos años, lo que enlodaría aún más su imagen ante el mundo, ya que ni siquiera han logrado atenuar la mala impresión dejada tras la represión de las protestas del 11 y 12 de julio de 2021.

Al régimen le preocupa y molesta la influencia que está ejerciendo Yunior García, que en Archipiélago, un grupo donde se debate sobre los destinos de Cuba, ha logrado en pocas semanas reunir a varios millares de seguidores.

Yunior García para nada adopta posiciones extremas, más bien es un reformista de izquierda, pero en Razones de Cuba lo acusan –sin mencionar la marcha del 20 de noviembre– de “planificar y organizar acciones que favorecen los intereses imperiales de crear una situación de desestabilización que fuerce el derrumbe del socialismo en Cuba”.

Y como seguramente –por muy pacífica que sea la marcha– será dada a los revolucionarios “la orden de combate” (o sea, la luz verde para reprimir), aseguran en el artículo de Razones de Cuba, poniendo los muertos antes de que empiecen a sonar los tiros, que a Yunior García “no le importa el costo en vidas que tendría para los que dicen defender un escenario de ese tipo”.

Sentencia el linchador mediático Velázquez Cristo en el sitio de marras: “Al dramaturgo no le interesa el pueblo cubano, ni sus derechos, en realidad, su desmedido ego y sus carencias de valores patrios, han sido bien aprovechados por los enemigos de Cuba para convertirlo en uno de los instrumentos que utilizan en su afán de destruir la Revolución. Ese es el triste papel que ha permitido que se le asigne quien hoy desea mostrarse como un Mesías salvador de los cubanos”.

Añade Velázquez Cristo, en pose de sicólogo seguroso de Villa Marista: “A los egocéntricos como él solo les interesan ellos mismos. Según la sicología, las personas que tienen ese sesgo cognitivo solo ven el mundo desde su propia perspectiva, sin reparar en las circunstancias que lo rodean, ni en las opiniones o intereses de los demás, aparentan una gran seguridad cuando en realidad son tremendamente inseguros, padecen de una enorme ambición y suelen tener expectativas no realistas, a partir de una apreciación no objetiva de la realidad, de la que aceptan solo los rasgos que refuerzan sus sueños de grandeza”.

El escribano de la Seguridad del Estado reprocha a Yunior García por malagradecido, echándole en cara los premios y subvenciones que ha recibido del ICAIC y el Ministerio de Cultura, que son “instituciones del gobierno que él desea derrocar”.

Según Velázquez Cristo, de no ser por la revolución, ni Yunior García, holguinero e hijo de una familia humilde, ni la mayoría de los artistas que lo secundan hubiesen podido estudiar en el Instituto Superior de Arte. “Ni siquiera se podrían haber acercado a los terrenos del Country Club, los habrían echado a patadas”.

Pero cuando de veras el escribano del G2 se pone vil es cuando afirma: “Sumergido en un mundo irreal en el que, sin percatarse de su propia insignificancia y de su carencia de influencia a escala social, presa del delirium tremens que le genera su egolatría, se imagina un gran líder, seguido por millones de cubanos, Yunior olvida hasta sensibles y legítimos anhelos de sus seres queridos, que estos deben postergar ante su indiferencia. Él sabe a los anhelos frustrados a los que me refiero, no abundaremos en el tema”… Y ahí queda la insinuación del chantaje. Si no va más allá, dice, es por “la ética que nos enseñó Fidel”.

Al dramaturgo también le advierten que “el escenario interno de Cuba y su proyecto social no son como las escenografías y los guiones de sus obras que él puede cambiar y adaptar a su voluntad y darles el final que desee”. Yunior García, que ha pasado toda su vida bajo una dictadura, sabe eso. Sabe, además, que ni siquiera la escenografía y los guiones están a su arbitrio, porque siempre hay que contar con los censores. De ahí, entre otros motivos, sus afanes libertarios.

Tendrá el artista que estar muy atento y cuidar sus próximos pasos. No solo difamarán de él y lo acosarán, sino que es muy probable que antes del 20 de noviembre esté en la cárcel. La guerra del régimen contra él ya está anunciada.

