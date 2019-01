Villaclareños sufren por prolongada escasez de alimentos

VILLA CLARA, Cuba. – “Esto es lo que hay y no se sabe cuándo entrará otra cosa”, responde el dependiente de una de las tiendas recaudadoras de divisa en Santa Clara a la clienta que indaga por la precaria oferta de la tablilla. Desde finales del año pasado y el trascurso del presente no se encuentran a la venta otros productos cárnicos que no sean la hamburguesa y el picadillo importado.

“Ni galletas, ni perro caliente, ni pollo… y cuando sacan el aceite hay que venir corriendo porque se acaba en un santiamén”, protesta una señora que se presenta como Migdalia Ramírez, maestra de primaria, que ha recorrido en vano todas las “shoppings” del centro de la ciudad.

Las neveras y los estantes de estos establecimientos lucen prácticamente vacíos. En la tabla que anuncia los cárnicos pueden leerse algunas propuestas con precios extravagantes como el bacalao especial, a 268 pesos el kilogramo, las rodajas de salmón a 287 o el filete de lenguado a casi 20 CUC la pequeña porción.

“Te venden mantequilla, pero no hay pan ni galleta. Tampoco entiendo qué pasó con el pollo y el perro caliente y cómo pueden venderte algo que cuesta todo tu salario mensual”, se cuestiona Rafael Yanes, otro comprador molesto por la precariedad de mercancías.

Hace más de un mes que en Villa Clara persiste un alarmante desabastecimiento en los mercados, tanto los pertenecientes a la cadena de tiendas Caribe como en las llamadas ferias dominicales dedicadas a la venta de hortalizas, viandas y carne de cerdo.

Los dependientes de varios puntos TRD expresaron a CubaNet que no se le ha ofrecido explicación alguna respecto a las carencias actuales pero que han escuchado que Cuba no puede pagar las embarcaciones con víveres de importación.