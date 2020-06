Venezuela: sin esperanzas… ni gas

ROMA, Italia.- Según datos de la OPEP, Venezuela es el segundo país con las mayores reservas de gas del continente, después de los Estados Unidos, y el octavo en el mundo. Sin embargo, tener gas en casa es un lujo para los venezolanos, que tienen que madrugar y hacer largas colas para intentar abastecerse.

“Surtir el gas toca según los días de la cédula, y todos los días se hacen estas colas porque es por orden de llegada, y siempre con la esperanza de que llegue el camión. Cada camión trae de 210 a 300 bombonas de gas, y eso también depende de cuál de los camiones viene”, explicó una venezolana que esperaba pacientemente el vehículo que transporta el gas a una localidad popular de la zona metropolitana de Caracas.

CubaNet conversó en exclusiva con Iván Freites, Secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (FUTPV), quien señaló que el problema del gas en el país sudamericano se presentó, principalmente, por la mala gestión del chavismo. “La falta de mantenimiento a las refinerías causó fallas en el suministro de gas, y a finales de 2008 Hugo Chávez estatizó las empresas distribuidoras, lo que hizo que estas quebraran”, dijo.

Irónicamente, mientras las fallas en el suministro de gas son constantes, el Ministerio del Poder Popular de Petróleo de Venezuela (MinPet) publicó una nota el 17 de junio de 2019 en la cual afirmaba que habían ascendido las reservas probadas en Venezuela a 200 325 484 miles de millones de pies cúbicos normales (MMPCN).

Pero los venezolanos no logran tener un abastecimiento regular del servicio de gas: “Nosotros llegamos como a un cuarto para las cinco, más o menos, y me dieron el número cuatrocientos y pico. Además, tenemos que venir cada quince días, no todas las semanas, y si nos falta gas tenemos que ver cómo conseguir una bombona”, denunció una señora de la tercera edad que, a pesar de sus canas, debe igualmente esperar al camión durante horas, a la intemperie.

Lo más grave es que de acuerdo a datos de la empresa Gas Energy Latin América, el 89% de los hogares venezolanos dependen del gas en bombonas para poder cocinar, pero Freites advierte que sólo el 20% de esas familias logran obtenerlo. “Hugo Chávez hizo un acuerdo con sus países aliados para que asumieran el control de suministro de bombonas de gas en Venezuela. Hoy hay un déficit del 80% del número de bombonas que deberíamos tener en el país, por eso de 15 millones apenas tenemos 3 millones, es decir hay un déficit de 12 millones de bombonas”, indicó.

Por otro lado, las pocas bombonas que hay están en pésimas condiciones, “no duran quince días porque están malas y se sale el gas. Hay puras bombonas viejas”, confirmó otro usuario con tono de molestia. Sin embargo, este no es el único problema, Freites informó que “la producción de gas actualmente está por debajo del 10% del consumo nacional, es decir, de 100 personas a las que se surtía en un mes, ahora solo se están surtiendo a apenas 10 personas o 10 familias”.

Esta situación explica las madrugadas que la mayoría de los venezolanos tienen que hacer para intentar conseguir el gas doméstico, y aun así no es suficiente. “Yo llegué aquí entre la tres y media y las cuatro de la mañana para estar entre los primeros, porque según dicen son dos camiones. Entonces uno llega temprano para irse temprano, pero son las nueve de la mañana y el camión no ha llegado. Ese camión debería estar aquí a más tardar a las siete de la mañana, para que las personas ya estén en su casa entre las 10 y las 11 de la mañana”.

La principal planta de producción de gas de Venezuela se encuentra en el Complejo Petroquímico José Antonio Anzoátegui (CJAA). “Era la única que estaba produciendo, pero ha bajado su capacidad de producción de 220 millones de metros cúbicos que procesaba al día a 20 millones de metros cúbicos. Esto ha hecho que la producción de gas en Venezuela sea crítica y hayamos llegado a niveles alarmantes. El problema del gas es superior, muy superior, al problema que tenemos con la escasez de gasolina”, puntualizó el secretario de la FUTPV.