ROMA, Italia.- El régimen de Nicolás Maduro mantiene en cuarentena a Venezuela desde hace dos meses, mientras que la población ve deteriorada aún más su condición de vida en un país detenido económicamente y en hiperhinflación. Un drama, si consideramos que el 90% de los venezolanos viven al día, por lo que tienen que decidir si quedarse en casa y morir de hambre, o salir y exponerse al contagio de la COVID-19.

“No está muy buena la situación, la cosa está difícil. No hay casi efectivo, no se vende mucho, y nosotros que trabajamos la economía informal tenemos muy poquito tiempo para trabajar, muy poquitas horas, no se hace mucho”, dijo un vendedor ambulante, que explicó que para trabajar un poco y llevar comida a su casa debe vender mientras camina, para evadir las restricciones del régimen.

La falta de dinero en efectivo también complica la cotidianidad, especialmente para las personas de la tercera edad que son obligadas a dirigirse al banco para recibir su pensión en efectivo, sin embargo, los cajeros tienen un límite diario de retiro.

“Los cajeros no están dando absolutamente nada, 10 mil bolívares, cuanto mucho. Eso no sirve de nada, no alcanza para comprar nada, ni un caramelo. Vamos a esperar que el gobierno nos arregle esto lo más pronto posible porque nos estamos muriendo de hambre”, expresó un pensionado.

“La pensión que da el señor Maduro no alcanza. Entonces nosotros, los viejitos, queremos que el señor Maduro nos ponga una que tan siquiera pueda uno comprar un cartoncito de huevos, un pedacito de queso, la harinita para comer… Mire cómo le estoy pidiendo al señor por la necesidad que tenemos en este país”, manifestó con la voz entrecortada una anciana que está obligada a salir de su casa a pedir limosna para comer.

A la crisis económica en Venezuela se suma la escasez de gasolina que ha detenido el sistema de transporte público, y que obliga a los venezolanos a caminar kilómetros para poder trasladarse. “Sinceramente esto es lo peor que le ha pasado a los venezolanos. No hay transporte para ningún lado, uno tiene que ver cómo hace para llegar a casa, estamos de mal en peor, y todo lo venden en dólares cuando uno no gana en dólares”, aseguró por su parte una señora que intentaba regresar a casa caminando.

Los más afectados por la crisis en Venezuela han sido los ancianos, que se han visto solos, luego que sus familiares emigrasen. “Tenemos que irnos a pie porque no hay autobús, no hay nada. Trabajaba en la alcaldía cuando se ganaban 500 bolívares y se podía comprar un carro y se podía comprar una casa, hoy en día estoy a pie. Yo estoy cansada, ocho operaciones y 80 años que voy a cumplir… Eso que puso Maduro (la pensión) para qué alcanza, ni siquiera para limpiarse el culo señor, perdóneme, discúlpeme. Uno se lava el culo con un trapito”.