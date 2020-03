Varios heridos por derrumbe en Habana Vieja

LA HABANA, Cuba. – Apenas un mes y medio después de que la caída de un balcón segara la vida de tres niñas, otro derrumbe parcial ocurre en el interior de una vivienda, supuestamente, mientras sus inquilinos realizaban labores de reparación en la misma.

El siniestro ocurrió en calle Inquisidor # 512 (interior), entre Acosta y Luz, en la barriada de Belén, municipio de Habana Vieja.

Tras el derrumbe, fuerzas combinadas de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), el Departamento de Bomberos y de Salud Pública se personaron en lugar estableciendo un perímetro. Según expresó un agente el operativo buscaba “facilitar las labores de rescate”.

A la zona del derrumbe acudieron también funcionarios de la oficina de Control de Riesgos de Habana Vieja.

Al momento de redactar esta nota, no se habían presentado en el lugar los funcionarios de la Dirección Municipal de la Vivienda, como tampoco del Consejo de la Administración Municipal.

Pocos minutos después, sacaban caminando una de las víctimas, cuyas lesiones, al parecer no representaban un peligro para su vida.

En cambio, una ambulancia de apoyo vital avanzado (AVA) se encargaba del traslado de un anciano, sin identificar aún, cuyas lesiones, a pesar de no ser leves, no representaban peligro para su vida”, según el comentario de uno de los bomberos, que se negó a dar más información asegurando que “nosotros no tenemos permiso para compartir este tipo de informaciones”.

Vecinos del lugar aseguraron a este reportero que la reparación del inmueble se realizaba por parte de los propios inquilinos ante la imposibilidad de que entidades estatales con personal capacitado brindaran ese servicio a la población.

“Usted puede ir a Vivienda, quejarse de cualquier situación de peligro de derrumbe en su vivienda que lo primero que te dicen es que tienen más de mil ‘estáticas milagrosas’ y que hay que tener paciencia”, comentaba Aníbal Rodríguez Vázquez, vecino del continúo barrio de San Isidro.

“Luego viene el arquitecto, te hace el Dictamen Técnico, que no es más que justificar que hacen el trabajo y limpiarse las manos y esperar que las lluvias y el sol hagan el trabajo sucio”, agregó.