MADRID, España. — La agricultura y el turismo son dos los sectores de la economía cubana que peor momento atraviesan. Ambos arrastran problemas semejantes que lastran sus oportunidades de crecimiento.

Se trata de dos frentes cruciales para la economía que integran una participación destacada de operadores privados y que, en general, dependen del exterior. El primero necesita importar fitosanitarios, abonos, tecnología, insumos. El segundo, turistas que aporten divisas.

De la agricultura solo se sabe que el sector está colapsado y ha perdido la primera parte del año con cosechas muy reducidas. Del turismo, que la llegada de viajeros con respecto a 2019 cayó alrededor de un 90% y que otro tanto ocurre con los ingresos en divisas.

De ambos se sabe que las soluciones no están a la vista. En materia de alimentos, el régimen no ha tenido más remedio que aceptar donativos de otros países para evitar una crisis alimentaria, como la anunciada el pasado año por el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (PMA). Del turismo no se esperan mejoras a medio plazo si no se corta el avance del coronavirus, que frena a muchos viajeros internacionales y los lleva a modificar sus preferencias a otros destinos, como Costa Rica o República Dominicana.

Valga esta breve introducción para mostrar el escenario ciertamente problemático de estos dos sectores. Centrándonos en el turismo, es bien cierto que este sector, que solo representa el 5% del empleo y poco más del 6% del PIB, no tiene un efecto “arrastre” sobre la economía, por su escasa participación. Sin embargo, es uno de los principales aportes de ingresos a la cuenta corriente, permitiendo así compensar el elevado déficit de la balanza comercial.

La economía cubana dejó de ingresar por turismo a partir de marzo de 2020, cuando el coronavirus obligó al confinamiento internacional. El sector lleva alrededor de un año y medio sin obtener esos ingresos, vitales para las arcas del Estado. Y los efectos se han dejado sentir de forma intensa.

Este escenario no es exclusivo en Cuba. Los países que se especializan en turismo se han visto afectados por la reducción de los viajes internacionales y las medidas para poner fin a la pandemia. Cada uno ha intentado dar solución a un problema sobrevenido, que además es nuevo, poniendo en marcha instrumentos fiscales y monetarios.

En el caso cubano, la actuación del gobierno ha dejado mucho que desear. Inmerso en otras cuestiones desde comienzos de año, como la aplicación de la nefasta Tarea Ordenamiento, ha observado como los operadores internacionales que gestionan las empresas hoteleras han debido dedicar los trabajadores a otras funciones y preparar sus cuentas de explotación para tiempos difíciles. El gobierno, sin embargo, ha continuado materializando su plan de inversiones en la construcción de oferta hotelera, y el paisaje de la capital y de otras zonas turísticas se ha visto modificado por la aparición de nuevos establecimientos que incrementan el número de habitaciones y de plazas.

Por otra parte, los pequeños negocios privados vinculados al turismo internacional han tenido que cerrar sus puertas y despedir a sus trabajadores, esperando tiempos mejores. Existen serias dudas sobre la capacidad de muchos de estos negocios para remontar la actividad tan pronto como cambie el ciclo económico. Si no reciben ayudas estatales para ello —y el presupuesto está muy agotado y la cifra de déficit público ronda el 30% del PIB— no será fácil recuperarse de un largo período de tiempo sin ingresos.

El régimen ha explorado alternativas para mantener al ralentí el sector hotelero durante la actual coyuntura, pero los escasos datos disponibles, no permiten obtener conclusiones. Una de las ideas ha sido la apertura de la oferta hotelera y gastronómica internacional al turismo interior, eso sí, pagando en dólares o moneda libremente convertible. Esta decisión ha podido compensar a algunos establecimientos la apertura con bajos niveles de ocupación, pero lo más grave es que ha arrastrado a la baja los niveles de productividad, ya que los establecimientos han abierto, pero con menos capacidad ofertada para una demanda reducida, soportando unos costes unitarios difíciles de reducir a corto plazo. El traslado a los precios ha debido encarecer notablemente los servicios hoteleros, haciendo para la mayoría de los cubanos muy difícil disfrutar de estos beneficios.

Si se comparan las cifras de 2020 con las de 2019, que fue el último ejercicio en que el turismo alcanzó unos resultados razonables, si bien con una tendencia a la baja, la caída de las entradas llegó a un 75% entre los dos ejercicios, después de un primer trimestre en que la temporada alta en el Caribe funcionó, antes de que se desataran los confinamientos internacionales por la pandemia.

Los ingresos descendieron a la mitad, en un 56,4%, porque la moneda en que se calcularon, el CUC, lo permitía. Las pernoctaciones hoteleras de los extranjeros y la tasa de ocupación, como indicadores de gestión, descendieron un 68,1% y prácticamente la mitad, en tanto que las pernoctaciones de nacionales disminuyeron, pero menos, un 48,1%. La capacidad adquisitiva de los cubanos impidió, al menos por ahora, desarrollar el turismo con base en la demanda interna, como ocurría en España, Francia o Italia.

Las tendencias del sector en 2021 no han mejorado, todo lo contrario. Los últimos datos relativos al período que media entre enero y mayo indican unas entradas de 137 138 turistas del exterior, lo que significa una caída del 89% con respecto a los resultados de 2020, que como ya se pudo exponer, fueron malos. El sector sigue colapsado con perspectivas muy poco halagüeñas para los próximos meses, en tanto que la pandemia sigue afectando internamente a la población y ello frena la demanda.

Si no se quiere perder la temporada alta del Caribe, que comienza en el mes de noviembre, los esfuerzos deberían orientarse a eliminar la incidencia de la COVID-19 en la Isla, como objetivo prioritario. Ensayar fórmulas como el teletrabajo o las estancias combinadas no está al alcance del modelo turístico cubano. El gobierno tiene que pensar en cómo reactivar el sector privado que presta sus servicios al turismo. La pérdida de músculo que se ha producido en este sector puede hacer muy difícil su regreso a la actividad. Por ello, se deben tomar medidas especiales de apoyo, una agenda completa en la que se debe prestar la máxima atención a los cambios que se están produciendo a nivel internacional en los turistas y el uso de las tecnologías digitales. Un sector, el turismo, que requiere de una mayor participación privada, y menos estatal. ¿Sabrá el gobierno cubano estar a la altura de las circunstancias?

