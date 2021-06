LA HABANA, Cuba.- De acuerdo a cifras obtenidas por CubaNet en condición de anonimato, se estima que el régimen cubano pudo haber recaudado más de 50 millones de dólares solamente entre el 11 y el 20 de junio del presente año. Los depósitos en USD se realizaron en los bancos cubanos luego de que, según la Resolución número 176/2021 del Banco Central de Cuba, el gobierno diera un ultimátum alegando que la medida respondía “a los obstáculos que impone el bloqueo económico de Estados Unidos para que el sistema bancario nacional pueda depositar en el exterior el efectivo en dólares estadounidenses que se recauda en el país”.

La medida fue anunciada el pasado 10 de junio, y los bancos estuvieron recibiendo depósitos hasta el día 20 del mismo mes. Aunque se anunció que sería una disposición temporal, en esos días se observaron largas colas en las diferentes sucursales bancarias del país para realizar depósitos en la moneda estadounidense, única con la que es posible comprar en las tiendas en MLC (Moneda Libremente Convertible), eufemismo utilizado por el castrismo para referirse a los USD.

Una fuente bancaria consultada por CubaNet aseveró de manera anónima por temor a represalias que, por ejemplo, solamente en el municipio de Melena del Sur, provincia de Mayabeque, una de las sucursales del Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) recogió 1.3 millones de dólares. En una de las provincias centrales del país el número superó los 3 millones.

La cifra varía por provincia y municipio; se supone que en la capital cubana y en otras provincias más pobladas sea aún mayor. Cuba tiene 15 provincias y un Municipio Especial, entre los que se reparten unas 234 sucursales del Banco de Crédito y Comercio (BANDEC), 487 del Banco Popular de Ahorro (BPA) y, en La Habana, 84 sucursales del Banco Metropolitano, solo por citar algunos ejemplos, pues otros bancos, como el Banco Financiero Internacional (BFI), también reciben depósitos en USD o MLC. Además, se debe tener en cuenta que en algunas de estas sucursales bancarias funcionan solamente cajeros automáticos.

La historia se repite

No es esta la primera ocasión en que el régimen cubano orquesta un mandato similar, dando un ultimátum a los cubanos para depositar o cambiar sus dólares en los bancos. El 26 de octubre de 2004 Fidel Castro anunció la derogación de la circulación del dólar estadounidense en Cuba y su sustitución por el Peso Cubano Convertible (CUC), que ya circulaba en el país desde 1994.

En esta ocasión, los “culpables” eran las “acciones bandidescas del imperio (EE.UU.), empeñado en crearnos dificultades”.

“A partir del 8 de noviembre, el peso convertible comenzará a circular en sustitución del dólar de Estados Unidos en territorio nacional”, señaló el comunicado del dictador, y añadió: “Esto no significa que se penalice la tenencia de dólares u otra moneda libremente convertibles, la población puede tener en su poder cualquier cantidad de dólares sin violar la ley”. Los habitantes de la Isla tendrían hasta el 8 de noviembre de ese año para cambiar sus dólares por CUC -equivalentes a un dólar- sin que se les aplicara un gravamen del 10% en compensación “por los costos y riesgos que origina la manipulación de dólares a la economía nacional”.

Se estima que en esa ocasión se llegaron a recaudar más de 3 mil millones de dólares.

Les suena, verdad. La historia se repite.

A mediados del año 2020, el régimen cubano extendió el uso del USD, creando tiendas en MLC: USD depositados en cuentas que los propietarios gestionan mediante tarjetas magnéticas que solo sirven para comprar en esas tiendas, convirtiéndose en una moneda virtual pues, aunque inicialmente dijeron que se podría extraer, en la práctica, los bancos nunca tenían efectivo. En esas tiendas se comenzó a ofertar todo lo que faltaba en las otras, las de CUC o CUP. El objetivo era recaudar USD para así tratar de atravesar la grave crisis económica y sanitaria.

La actual imposición se realiza en medio de un reordenamiento monetario en Cuba, en el que se ha unificado la moneda, es decir, se ha eliminado el CUC, prevaleciendo el CUP. Este reordenamiento, iniciado el primero de enero de 2021, ha agravado la crisis económica del país, la devaluación de la moneda nacional, o CUP, y una superinflación.

El chantaje

Al anunciar la recogida de los dólares en efectivo de la población para depositarlos en sus cuentas en MLC, los funcionarios del Banco Central de Cuba alegaron que esto se debía a que Cuba tenía mucho de este dinero en efectivo y que “el sistema bancario cubano, en virtud de las limitaciones que impone el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, ha visto restringidas, desde hace más de un año, y hasta extremos inusitados, las posibilidades de depositar en bancos internacionales los billetes de dólares estadounidenses recaudados en el territorio nacional”.

El economista cubano Elías Amor explica que esta justificación es una falsedad: “La realidad es que las entidades de la economía cubana mantienen cuentas en todos los países del mundo, realizan todo tipo de transacciones que se necesitan y no existe límite alguno para ello, excepto en Estados Unidos (…). El objetivo es controlar y drenar las remesas en dólares que envían las familias, con gran esfuerzo, a fin de dirigirlas a atender las necesidades de las empresas del conglomerado militar GAESA, la Seguridad del Estado y el agujero del déficit fiscal que no para de crecer”.

“Coincidentemente”, el anuncio se realizó el mismo día en que el Parlamento Europeo aprobaba una histórica Resolución que condenaba las violaciones de derechos humanos de la dictadura cubana. Eso de que “un escándalo se tapa con otro aún mayor” constituye una vieja táctica.

Por otro lado, esa misma semana el régimen cubano realizaba negociaciones con el Club de París respecto a la millonaria deuda externa de Cuba; aunque apenas se han dado detalles de dichos encuentros, algunos expertos aseguran que esta ha sido una negociación fracasada y el régimen no tendrá más remedio que pagar o someterse a las sanciones que deriven de sus impagos. ¿Tendrá algo que ver esto último con la urgente recogida de dólares en el país? Es probable.

En 2017, el último año en que Cuba reportó su deuda externa, esta ascendía a 17 800 millones de dólares. De acuerdo a datos ofrecidos por la agencia extranjera AFP, esta cifra ha aumentado significativamente en los últimos años. A ello se une la grave crisis económica que atraviesa el país. En el año 2020 el PIB se desplomó en un 11%, la peor caída en casi 30 años. A su vez, se derrumbó el turismo, la principal fuente de entrada de divisas a la isla. Al no ser Cuba parte del Fondo Monetario Internacional, ni del Banco Mundial, le es imposible pedir préstamos a esos organismos.

¿Qué les queda? Pues drenar al pueblo y al exilio, principal fuente de sustento del régimen en el último año fundamentalmente, debido a las remesas; y continuar apelando a la eliminación del falso “bloqueo”, que en realidad es embargo.

“Además, hay mucho de chantaje político al afirmar que la medida se mantendrá mientras no se eliminen las restricciones que impiden el normal funcionamiento de los procedimientos de exportación de la moneda estadounidense. (…) Lo que está claro que esta norma no hará bajar al dólar, no “eurizará” la economía cubana y no va a resolver la escasez de alimentos ni ninguno de los problemas de los cubanos. Más bien, los agravará todos”, asegura Elías Amor.

Para el empresario cubano Manuel Milanés, con la medida también buscan sacar de circulación la moneda fuerte, las balas de los cubanos.

Otro detalle: los dólares depositados ya fueron sacados de todos los bancos.

