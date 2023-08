CDMX, México.- El sitio web de Partos Rotos, primera y única investigación de datos sobre violencia obstétrica en Cuba, fue bloqueado por el régimen de la Isla. Tras varios reportes de internautas y pruebas de conexión se comprobó que, desde Cuba, solo es posible acceder a la página mediante el uso de VPN.

Este miércoles 9 de agosto el sitio publicó una nueva investigación sobre la implementación de una guía de parto humanizado que el gobierno anunció en 2022 y que aseguraron se aplicaría en al menos ocho hospitales maternos del país. Entre los hallazgos principales del reportaje se devela que no ocurrieron trasformaciones reales dentro de los salones.

Después de aplicar un cuestionario a un grupo de madres que dieron a luz en fechas recientes y entrevistar a parte del personal médico, Partos Rotos corroboró que las experiencias de alumbramiento hoy no difieren de las denunciadas anteriormente por otras cubanas.

La violencia obstétrica persiste dentro de las instalaciones, y convierte al parto en un evento traumático que las mujeres evitan repetir por miedo.

El mismo día que salió a la luz esta investigación, junto a un podcast donde las propias mujeres cuentan cómo fueron maltratadas, se comprobó que estaba inaccesible desde Cuba.

Dentro de la Isla se testeó la dirección de la página en la aplicación del Observatorio Abierto de Interferencias en la Red (OONI, por sus siglas en inglés) y el resultado que arrojó es que el sitio, en efecto, fue bloqueado por ETECSA, único proveedor de Internet.

Aparentemente aplicaron un bloqueo de tráfico “http”. Es decir, cuando una persona desde Cuba escribe la dirección de la página bloqueada mediante este método, no recibe respuesta, lo que causa la impresión de que el sitio no logra cargar y el usuario no tiene la certeza de si se encuentra frente a un episodio de censura o a un fallo en la conexión a Internet.

Es una práctica habitual que el régimen ordene el bloqueo de sitios de internet con el exclusivo fin de limitar las críticas políticas y restringir el acceso a la información. Previamente habían dirigido la mayoría de las restricciones a medios de prensa, páginas webs de activismo o plataformas extranjeras que se utilicen para la movilización ciudadana, por ejemplo, para recoger firmas.

En el caso de Partos Rotos no es propiamente un medio periodístico, ni publica periódicamente. La web es un repositorio donde solo pueden consultarse testimonios, reportajes, videos, infografías, visualizaciones de datos, historietas y podscats sobre violencia obstétrica en Cuba.

¿Qué es Partos Rotos?

En junio de 2022 un grupo de periodistas cubanas presentaron este sitio web que fue antecedido por una investigación de casi un año. Partos Rotos analizó los resultados de una encuesta sobre experiencias de parto, en la cual participaron casi 500 mujeres. En el país no hay estadísticas oficiales sobre el tema, por lo que los resultados de esta investigación son los primeros y únicos disponibles.

Tras el procesamiento de los datos y entrevistas en profundidad a médicos y madres, así como a expertos internacionales, se comprobó que la violencia obstétrica es sistémica en los hospitales y centros de salud cubanos y se identificaron las principales manifestaciones de violencia obstétrica en Cuba.

Las y los profesionales contaron cómo trabajan bajo una enorme presión para mantener las estadísticas que el gobierno utiliza con frecuencia como un arma de propaganda. Cuando salieron a la luz los primeros resultados de esta investigación, cientos de madres contactaron a las periodistas para contar sus experiencias de parto. Lo que devino una suerte #MeToo obstétrico que mostró la violencia sistémica que han sufrido por décadas.

Quizá para evitar una reacción similar tras la nueva investigación, que cuestiona directamente al sistema de salud, el régimen haya decidido censurar el sitio y dificultar el acceso.

A finales de 2022 Partos Rotos fue seleccionada por la Red Global de Periodismo de Investigación como una de las ocho mejores investigaciones de América Latina.