Para el régimen los americanos son culpables de todo

LA HABANA, Cuba.- El régimen que durante más de seis décadas ha manipulado el pensamiento de los cubanos piensa que puede seguir haciéndolo e incluso ha reinventado la fórmula. El pueblo no conocía de las actividades de los disidentes, por el contrario, se ocultaba todo lo que tuviera que ver con los que se oponen a la dictadura, hasta ahora, que se anuncian las acciones que de forma supuesta van a ejecutar.

Al igual que los Estados Unidos de América tiene un Secretario de Prensa en la Casa Blanca, nombrado por el propio presidente, ahora el régimen tiene un vocero oficial en el Noticiero Nacional de la Televisión Cubana, en su emisión estelar de las 8 de la noche, con la diferencia que todo parece indicar, por la información que posee, que está subordinado al Ministerio del Interior.

Y no es que la comparación sea válida, pero seguro que el régimen la haría en caso de ser cuestionado, porque la costumbre para explicar cualquier cosa es justificarse con lo que hace Estados Unidos de América.

Para que no quepan dudas, el pasado 11 de marzo este “periodista” demostró que servía como plataforma para de lanzamiento del acoso que las fuerzas represivas emplean hacia los activistas independientes. Durante su presentación nocturna, esta persona desmontó “acciones secretas de la contrarrevolución” que se llevarían a cabo en la Plaza de la Revolución, y al día siguiente se ejecutaron detenciones arbitrarias y acciones de hostigamiento vinculadas con lo que había dicho durante su intervención en el informativo nocturno.

Estas pretensiones subversivas a las que se refiere Humberto López se organizan desde los Estados Unidos de América, en esta ocasión culpó a Omara Ruíz Urquiola.

Llamó a comprender por qué no se cita la fuente de información, que proviene de dentro de la Isla, de los propios organizadores que cuentan y revelan. Como es natural está queriendo decir que tienen escuchas en los teléfonos, o que tienen agentes infiltrados en las organizaciones.

Cuando usted analiza esta situación, que es inusual en los medios de comunicación cubanos, puede afirmar que hay otros métodos, pero con el mismo objetivo: desinformar a la población jugando con su subconsciente.

Para reafirmar esta explicación está la nueva estrategia con el lema de Patria y Vida, que ahora resulta a ser que quien lo dijo por primera vez en Cuba fue el difunto Fidel Castro, al que todos ahora llaman “La Piedra”.

Ha sido tan grande el impacto de este lema que no han tenido más remedio que tratar de cogérselo para ellos, lo que indica que desde el punto de vista político no andan nada bien; y tiene que ver con el hecho de que la política se enlaza con la economía y la sociedad. La dictadura, a través de todas las estructuras que tiene en la base, le toma el pulso de manera diaria al pueblo para saber cómo piensa.

Resulta ridículo que después que tanto criticaron la canción y que hablaron tan mal de sus intérpretes, acompañado de arrestos, mítines de repudio y otros tipos de hostigamiento y amenazas por pintarse en el cuerpo Patria y Vida, o por poner algún cartel en la fachada de la casa, ahora sea la propia dictadura la que está sacando afuera la consigna.

Esto tiene una sola explicación, no pudieron con la canción, no pudieron con la intervención en el Parlamento Europeo y no pueden ya con el pueblo. Entonces como son continuidad, quieren convertir el revés en victoria.

Es en este momento donde tiene que jugar la inteligencia de los que han promovido todo este desastre político y la puntuación negativa que se ha anotado el régimen. No se pueden dejar amilanar porque como se dice en el lenguaje del pueblo hayan cambiado de “palo pa’rumba”. Patria y Vida es el lenguaje que ha entendido el pueblo y la dictadura nunca ha hablado el mismo lenguaje que nuestra sufrida sociedad.

Si dicen de forma oficial que esta es una consigna “revolucionaria”, entonces se puede poner en voz alta la canción que interpreta este grupo de artistas con esta frase; se puede pintar en las paredes de la fachada de las casas; se puede escribir en el torso de los hombres; se pueden repartir volantes que lo recuerden y no habrá por qué reprimir a los que lo hagan.

Además, se supone que dejarán de ser los americanos los responsables de que se haya divulgado este tema musical, y los mercenarios autores y otros que se sumaron dejarán de serlo, porque puede entenderse que las figuras del Estado, que desde hace unos pocos días atrás están repitiendo y exaltando el lema, pueden parecer también mercenarios del imperio.

Haría falta saber qué es lo que van a mandar a decir al vocero oficial del régimen en el Noticiero Nacional de Televisión; porque con esta nueva actitud parece que lo han puesto bien difícil. Aunque basado en todo lo que ha hecho hasta ahora no debe ser un gran problema, pues hay cara dura para eso y mucho más.

