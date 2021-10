LA HABANA, Cuba. – María Celia Aguilera García, la madre de Luis Armando Cruz Aguilera, no quiere callar más. La Petición Fiscal 143/2021 intenta sostener unos 18 años de privación de libertad para su hijo, uno de los manifestantes del 11 de julio (11J), por el supuesto delito de sedición.

“Mi hijo es la juventud que viene, que quiere un cambio, que está viendo la realidad de la vida”, así Aguilera García define a “su niño”, como también le llama.

La entrevistada había hecho silencio hasta el momento porque pensó que salir a protestar por derechos elementales, como lo hicieron miles de personas el 11J, no sería juzgado como si se tratara de un asesino o delincuente.

“Me puse muy mal cuando me enteré. Mi hijo no mató a nadie, entró como un manifestante pacífico y está saliendo como si fuera un asesino”, detalla.

Aguilera García había decidido confiar en la justicia socialista. Cuenta que ella misma invitó a su casa a un mayor del Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) para que “conversara” con su hijo sobre lo acaecido el 11J y no se esperó que el 24 de julio llegara con “cinco oficiales más vestidos de civil, como si aquello fuera una película de acción o fueran a buscar al mayor criminal de Cuba”.

Denuncia además que se lo llevaron para la estación de policías de Acosta, en Diez de Octubre, “para tratar de convencerlo para que volviera a las Tropas [Especiales] donde estuvo durante el Servicio Militar”. El joven se negó y, aunque fue liberado en ese momento, 15 días después tuvo que regresar a la misma estación policial, donde le informaron que sería trasladado a “una granja por unos meses”. Sin embargo, fue llevado a la estación de 100 y Aldabó.

Tras 17 días sin noticias suyas, Luis Armando comenzó un “periplo” por varias prisiones, que incluye la cárcel de Jóvenes de Occidente, Valle Grande y, por último, el Combinado del Este.

“No tiene abogado porque jamás pensé tener que ponerle uno”, dice a CubaNet Aguilera García. “Mi hijo es pacífico, nadie le pagó para salir el [11J] y está muy indignado con todo. El día que me dio la noticia [de la petición fiscal en su contra] estaba muy mal, como mismo me puse yo”.

En ese momento, la entrevistada acudió a la Fiscalía Municipal de Diez de Octubre, y luego a la Fiscalía Provincial de La Habana, a reclamar por la condena solicitada contra su hijo. En la petición fiscal no queda registrada la propuesta de que se incorporara a las filas de las Tropas Especiales. Pero su familia está convencida de que el ensañamiento en su contra se debe a que rechazó formar parte de las fuerzas represivas.

“Me dijeron que siempre bajaban los años [de la petición fiscal], que de eso se encargaba el abogado, y que lo habían llevado para el Combinado del Este porque la condena era mayor de cinco años”.

“¿Cómo que cinco años, si mi hijo no asesinó a nadie?”, se pregunta la mujer. “Mi hijo solo salió a la protesta y le cayeron a pedradas. Él tenía moretones por dondequiera, huecos de las pedradas que les dieron”.

Aguilera García también no deja de estar alerta. “Todo el mundo sabe que el Combinado del Este es para los que reciben condenas de más de 10 años”, dice. “O sea, que de los 18 años que le piden puede que baje solo a 10. Aquí el que mata no cumple ni dos años y él no mató a nadie”, defiende.

“Estoy que no puedo más. Lo tienen con los [presos] comunes, con los que han matado, con los violadores. Él me dice que es un lugar al que es mejor no ir nunca, porque ahí los guardias dan golpes, empujan, hacen lo que les da la gana. La comida está muy mala; si se enferman ahí no tienen ningún medicamento”.

En una llamada telefónica, Luis Armando fue decisivo: “Esto es ‘Patria y Vida’ y palante”.

“Para donde vaya mi hijo ―mantiene Aguilera García― vamos a ir nosotros. Y así tenga que arañar al mundo lo voy a arañar, pero no voy sola. Tengo más familia. Eso es lo que se buscaron, que no será solamente la juventud [la que se oponga]. Será la familia de todos esos muchachos que tienen encerrados allí injustamente. Ahora son ellos y somos nosotros. Y ‘Patria y Vida’”.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.