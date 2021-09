CIUDAD DE MÉXICO, México. ─ Los gobiernos de México y Ciudad de México pagaron 255,8 millones de pesos (casi 11 millones de euros) por cada médico enviado a ese país por el régimen cubano, según documentos obtenidos por medio de solicitudes de acceso a la información realizados por Julen Rementería del Puerto, senador del partido opositor Acción Nacional.

Los registros, publicados en la cuenta de Twitter del senador, muestran el acuerdo entre la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México y el gobierno de la capital, encabezado por de Claudia Sheinbaum. El fin de estos fondos era costear el contrato de 585 galenos de la Isla para que colaboraran en el enfrentamiento a la pandemia de COVID-19. Los contratos mostrados por Rementería no muestran la experiencia de los médicos y ni sus credenciales profesionales.

Bajo los conceptos de servicios generales, hospedaje, alimentación y pago por servicios profesionales el gobierno mexicano desembolsó aproximadamente 11 millones de euros (moneda en la que pagaron a sus homólogos de la Isla). Por “Servicios Profesionales”, que es el rubro que cobra el gobierno de Cuba por los médicos, se destinaron 239 millones de pesos, unos 10 millones de euros, el resto en gastos en logística.

Los fondos fueron directamente a las cuentas que dispuso el estado caribeño para ello, y no a la de los profesionales, método habitual a la hora de recoger los pagos por la exportación de servicios médicos, catalogada como una forma de esclavitud moderna por varios organismos internacionales.

La investigación ‘Cuba-Gate’, como puede verse en el hilo de Twitter, detalla que el 21 de abril del 2020 el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), a través de un convenio de colaboración, transfirió 135 millones 875 mil 81 pesos al Gobierno de la Ciudad de México “para apoyar la atención de la pandemia originada por el virus SARS-CoV-2″.

El 24 de abril del 2020, el Gobierno capitalino firmó con el Gobierno de Cuba dos convenios bianuales, cuyo objetivo fue, presuntamente, la contratación de personal médico cubano para ayudar en los hospitales públicos mexicanos.

El primer convenio, revela el documento, fue por un monto de 135 millones 875 mil 81 pesos, y el segundo fue de 103 millones 638 mil 266 pesos.

El senador Julen Rementería recalcó que solicitó las constancias de las copias de los títulos profesionales de los galenos, pero esta información no fue proporcionada. Ni el gobierno de la ciudad, ni las autoridades migratorias, ni la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y ni la Secretaría de Salud Federal pudieron confirmar que las 585 personas que llegaron a México desde la Isla eran médicos.

El propio gobierno que dirige Claudia Sheinbaum, perteneciente al partido oficial, contestó que “no cuenta con la documentación que acredite a esas 585 personas como médicos, porque esa no es responsabilidad de ellos, sino del Ministerio de Salud de Cuba″, información que contradice lo estipulado en ambos convenios.

En estos textos, la propia Secretaría de Salud de la Ciudad de México se dice responsable de tramitar el permiso para que estas personas puedan ejercer como profesionales de salud.

Ante la falta de información, en su hilo, el senador acusó a su gobierno de que el personal cubano traído a México no cuenta con título profesional, y, por tanto, pusieron la salud de los mexicanos en manos no certificadas, una afirmación que, hasta ahora, no es comprobable.

Sin embargo, Rementería expone la irresponsabilidad de las autoridades mexicanas al confiar en su contraparte cubana y no comprobar las certificaciones del personal que tan costoso resultó para los fondos públicos, una tarea que además estaba estipulada en el contrato.

“Pagaron 255 MDP por 585 falsos médicos durante TRES MESES, es decir, cada uno nos costó a los mexicanos $437,390.05 en total (18 500 euros). Mientras un médico mexicano titulado en nuestro país gana en el IMSS 17,000 pesos mensuales” escribió el senador remarcando la disparidad de los pagos.

En su momento, este convenio provocó el descontento de una veintena de asociaciones y colegios médicos. Las organizaciones reclamaron que dichos fondos deberían destinarse a sanear los rezagos y la precariedad laboral que enfrentan en el sistema público de salud del país.

Desde la toma de poder de Andrés Manuel López Obrador los favores políticos al régimen cubano no han cesado, algunos de ellos tramitados como pagos millonarios que afectan a los propios ciudadanos mexicanos, otros como defensas públicas, envíos e invitaciones especiales.

Hace apena dos días el gobierno de la ciudad cerró todo el acceso al Zócalo para impedir que un grupo reducido de cubanos llegaran hasta las afueras de la edificación donde sesionaba la CELAC y protestara contra la presencia del gobernante Miguel Díaz-Canel.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.