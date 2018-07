Zona+ llega a Santiago de Cuba y crea expectativa en el sector privado

Anaqueles de la Tienda La Gran Piedra (foto del autor) Anaqueles de la Tienda La Gran Piedra (foto del autor) ienda Zona+, construida en la Avenida Patria (foto del autor)

SANTIAGO DE CUBA, Cuba.- Iván Flores, dueño del restaurante “Paraíso” en el centro de la ciudad de Santiago de Cuba, cuenta las escenas vividas durante los casi 8 años de vida de su negocio, desde la compra de muchos productos en la clandestinidad y camuflados con comprobantes viejos de operaciones realizadas en diferentes sucursales de Tiendas Recaudadoras de Divisas (TRD), hasta la adquisición de otros de dudosa procedencia a revendedores en la calle, pero a precios inferiores.

Ahora espera con ahínco la apertura de la tienda Zona+ en la ciudad, que según él será un alivio para él y muchos cuentapropistas: “Podremos comprar al por mayor, sin recibir reclamos en la cola o que nos nieguen la venta por exceder el límite de productos”.

Para muchos vecinos de la joven avenida Patria, antiguamente Yarayó, la apertura de este centro comercial en esta arteria principal, cambia el entorno de viejas naves y empresas en desuso. “Ahí quedaba la Empresa de Abastecimiento de Piensos que cerró hace un tiempo, pero ahora se ha convertido en una inmensa tienda, que según dicen podrán comprar los cuentapropistas”, expresó Clara, residente de la calle Bacardí en la cercanías del lugar. “Espero que también nos sirva a los que no tenemos nada, para ahorrarnos una larga caminata hasta el centro de la ciudad”.

Aunque no han precisado fecha de apertura en ningún medio local, un trabajador aseguró a CubaNet que ocurrirá después del día 20. Como la provincia obtuvo la sede del acto central del 26 de Julio, algunas empresas y viviendas cercanas se encuentran bajo pintura, tras el rumor que será inaugurada por Raúl Castro y el nuevo gobernante Miguel Díaz Canel.

“Estamos esperando que abran la tienda, ya tienen todo listo. Los estantes están abarrotados de mercancías y todos los días dicen que abrirán, pero en realidad será para el día 26, según nos informaron en la reunión de la zona ”, reveló Reinaldo Jiménez, presidente de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), de la localidad.

Aunque el sector privado santiaguero se mantiene escéptico aún, pues muchos aseguran que tal abundancia solo será para la inauguración, y los enormes anaqueles que exhibe este comercio quedarán desolado ante el alto número de cuentapropistas en la ciudad, otros se encuentran esperanzados a que el reabastecimiento sea constante.

“Estamos cansados de que nos miren mal en otras shoppings por comprar grandes cantidades de mercancías. Ojalá que el surtido sea permanente, pues tras la apertura nuevamente de las patentes, ha crecido en pocos días los aspirantes a abrir centros gastronómicos”, puntualizó Juvenal Socarrás, administrador del restaurante privado “Los Hermanos”, del reparto 30 de Noviembre.

Según cuenta una trabajadora de Cimex, la tienda Zona+ es una de las más grandes de la provincia y está destinada a la comercialización de productos en grandes cantidades. Habrá desde productos alimenticios hasta útiles del hogar y de aseo, además de diferentes carpas en sus exteriores que servirán para expender alimentos ligeros.

Para los vecinos de esta avenida, la “tienda más grande de Santiago”, como muchos ya la bautizan, tiene dos fuertes competidoras, el Complejo Los Ríos, que nació en lo que antiguamente era Talleres Oriente, y La Gran Piedra, en la otrora terminal de ómnibus nacionales, ambas al inicio e intermedio de la avenida Patria.

Joven dueña de paladar compra cervezas por cantidad en la tienda La Gran Piedra (foto del autor) Colas para pagar en las cajas de la Tienda La Gran Piedra (foto del autor) Comprobante de venta de la tienda La Gran Piedra (foto del autor) Personas buscan productos frescos y cárnicos en la Tienda La Gran Piedra (foto del autor)

Zulema Rojas, joven trabajadora de la instalación La Gran Piedra, reveló que en la primera semana de funcionamiento, este centro logró recaudar aproximadamente 100 mil CUC. “La tienda va pa’lante, todo el mundo tiene qué hacer aquí. Está a la entrada de la ciudad y han pasado clientes de varias provincias, según hemos sabido”, celebró.

Mientras las puertas de Zona+ se encuentran cerradas, ya son muchos los emprendedores que realizan sus compras al por mayor en La Gran Piedra, y es el caso de Yamilka, dueña de un paladar en la Avenida Céspedes que se prepara para las festividades carnavalescas. “Cogimos todas las cervezas de los estantes, porque no nos las vendían en cajas selladas, llenamos más de cinco carritos y ahora estamos pagando. Viene una temporada que es buena en venta y son los carnavales, no puedo esperar a que se agoten estos productos”.

Recientemente la Emisora Provincial CMKC, en su programa vespertino “Concierto Informativo”, reflejó las opiniones de algunos residentes, tras la apertura de La Gran Piedra en las cercanías de la Plaza Antonio Maceo. “Necesitamos que la población vaya creando una cultura ante la adquisición de algunos productos. Tenemos que controlar el acaparamiento de muchos revendedores que realizan ventas ilegales y son los que absorben todas las cosas de bajos precios, sin dejar al pueblo trabajador la posibilidad de adquirirlos”, expresó Mercedes Acosta, miembro del Buró Municipal de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).

Una trabajadora de este centro, comentó a este diario la variedad de productos que se expenden y las nuevas limitantes que adoptaran recientemente. “No se venderán más productos de plásticos, o sea, pozuelos, cubitos, cestos, ni otras variedad, porque hace tres días tuvo que intervenir la policía por lo que se formó. Sacaron copas plásticas y la molotera era inmensa, hasta rompieron un cristal de la puerta de entrada”, contó.

Más adelante comentó que, aunque la tienda tiene en sus vales de venta y en todos los papeles el nombre de “La Gran Piedra”, fue retirado el letrero de su fachada. “Los directivos de Cimex están pensando en cambiarle el nombre, tras la propaganda negativa que se ha formado en internet. Por ahora no pondrán ningún anuncio frente a la tienda, y los comprobantes seguirán igual, hasta que decidan otra cosa”, detalló.

Aunque la inauguración oficial de estas tiendas pertenecientes a la corporación Cimex, no será hasta los días cercanos al 26 de este mes, ya son muchos los emprendedores que se adelantan, porque se acerca una fecha festiva. Como selló un señor en la cola para pagar en la caja, “los productos no esperan por nosotros, lo coge quien primero llegue. Si no nos venden en grandes cantidades damos algo por encima y nos llevamos todo, porque en el carnaval tenemos que ganar y no podemos esperar porque abran la tal Zona+”.