MIAMI, Estados Unidos. – Este martes, el líder del Movimiento San Isidro (MSI), Luis Manuel Otero Alcántara, aseguró a CubaNet que “la sociedad cubana está cambiando cada día más”, especialmente a la luz de las protestas y manifestaciones de descontento más recientes.

“Gente que ni siquiera me conoce sale a la calle, aguntan golpes (…). Ya la dictadura se acabó. Simplemente lo que tenemos es que salir del juego donde nos quiere meter”, dijo el artivista cubano a la periodista Camila Acosta, durante una transmisión en vivo este 1 de junio.

Otero Alcántara ofreció numerosos detalles sobre su internamiento forzoso en el Hospital Calixto García y sobre los videos suyos difundidos por personal de la institución y por la propia Seguridad del Estado.

En ese sentido, confirmó que el pasado 2 de mayo fue trasladado en contra de su voluntad desde su casa al Hospital Calixto García. “Yo no quise que ningún médico entrara a mi casa. Yo estaba decidido a que dentro de mi casa pasara lo que pasara (…). Ellos me esposan y me llevan para el (Hospital) Calixto García”, apuntó.

Asimismo, especificó que, aunque estaba “débil” tras “siete u ocho días sin tomar agua ni comer”, entró caminando al centro hospitalario, como muestra el primero de los videos difundidos por medios oficiales tras su ingreso forzoso.

Otero Alcántara también contó que tras abandonar inicialmente su huelga de sed, la retomó una semana después, exigiendo al régimen que le devolviera sus obras de arte, incautadas (y algunas destruidas) durante el más reciente allanamiento de la sede del MSI.

Más adelante, abandonó de manera definitiva la huelga de hambre y sed, aseguró. “Yo abandono la huelga de hambre y sed, primero porque me doy cuenta de que indiscutiblemente a mí no me iban a dejar morir”.

La huelga “se iba a prolongar en el tiempo: un mes, dos meses. Me iban a meter un suero, me iban a meter comida. Ya yo sabía que estaba la orden de que no me iban a dejar morir y que el régimen no me iba a permitir morir”, explicó.

Al ser interrogado sobre el éxito o no de su huelga, respondió: “Las experiencias tanto políticas, artísticas, culturales, sociales… no creo que sean de ganar o perder (…). Yo creo que son experiencias de aprendizaje (…). También estamos marcados por la tendencia del macho que tiene que ganar (…). Y no ves que hay un sinnúmero de experiencias de aprendizaje, de crecimiento y sobre todo de recapacitar y replantearte (…) experiencias de lucha, maneras de luchar”, señaló.

“Yo creo que primero que todos estamos sentados aquí por una victoria. Que estemos sentados aquí y que haya un montón de cubanos conectados, un montón de cubanos preocupados (…) eso es un gran logro”, agregó más adelante. “Mover la conciencia de la gente (…), que tú salgas a luchar por tus derechos hasta la última consecuencia y que el régimen demuestre que no te va a dejar morir, eso para mí es una victoria”.

Sobre las polémicas que generaron sus declaraciones en videos grabados o difundidos con la autorización de la Seguridad del Estado, el líder del MSI consideró: “El régimen es muy bueno generando separaciones del tipo: a ti te trata mal, a mí me trata bien, a los Ruiz Urquiola los tiene al punto de la muerte. Y eso, indiscutiblemente, como uno tiene la [inaudible] de que el régimen es malo, malo, genera supuestamente contradicciones y separaciones”.

“Vamos a partir de que la polémica tiene que venir sopesada por la credibilidad que pueda tener uno como individuo ante la vista del mundo. Si alguien en el mundo, en las redes sociales, pone en tela de juicio lo que uno es o lo que uno hace, ¿para qué vamos a seguir luchando? Eso es caer en el juego del régimen”, analizó.

Durante la entrevista de poco más de 40 minutos, Otero Alcántara también aseguró que sus amigos, el rapero contestatario Maykel Osorbo y el reportero independiente Esteban Rodríguez iban a salir de prisión. “Pero tenemos que generar creatividad (…). Hay que enfocarse en tumbar la dictadura”, concluyó.

