CDMX, México. – A pocas horas del cierre de 2022, CubaNet presenta su selección de 12 cubanos o grupos de la Isla que marcaron el año. Nuestra elección se basó no solo en los logros profesionales de algunos que llegaron a planas internacionales, sino también en quienes han protagonizado los espacios de la prensa independiente local. Cubanos dentro y fuera de la Isla que han dejado su huella este año.

Aunque es un listado variado, sabemos que pueden faltar nombres en estos reconocimientos. Te invitamos a que dejes en los comentarios a quién o a quiénes incluirías en la lista.

1 – Ana de Armas

Este año la actriz cubana estrenó la película más significativa de su carrera, Blonde, donde encarnó a la mítica Marilyn Monroe. Si bien el filme ha sido centro de diversas críticas, en lo que sí han coincidido casi todos es en aplaudir a Ana. Aunque es pronto, los pronósticos la colocan entre las actrices posiblemente nominadas a los Oscar. De ser así, Ana Celia de Armas sería la primera cubana en lograrlo.

Este mes, De Armas fue una de las cinco nominadas al Globo de Oro como mejor actriz en una película de drama, por Blonde. Es la segunda vez que consigue esta nominación.

Aun sin saber los resultados de estos galardones, los logros que ha alcanzado la joven hasta hoy la sitúan como la intérprete cubana que más lejos ha llegado en la industria cinematográfica.

Ana De Armas, quien no hablaba fluidamente inglés a su llegada a Estados Unidos logró dominar el idioma y participar en filmes como Knock Knock, Exposed, Manos de Piedra, War Dogs y Blade Runner 2049.

2 – Abraham Jiménez Enoa

“Los periodistas de mi país tenemos la honrosa misión de poner nuestro cuerpo ante la avasallante intención del Gobierno, que busca por todos los medios exterminar los relatos que lo desnudan y muestran como una dictadura”, manifestó el periodista cubano Abraham Jiménez Enoa el pasado noviembre.

En su discurso de aceptación del premio otorgado por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), Jiménez mencionó a los dos reporteros cubanos presos. A ellos, Lázaro Yuri Valle Roca y Jorge Bello, les dedicó el premio.

A inicios de noviembre el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS, de Perú), también homenajeó al periodista cubano, que durante años además de sufrir hostigamiento en Cuba para silenciarlo, estuvo “preso” en la Isla-cárcel. Apenas en 2021 le permitieron salir del país y pudo exiliarse junto a su familia.

Jiménez Enoa es cofundador de la publicación independiente El Estornudo, lanzada en 2016, y es columnista de The Washington Post y Gatopardo.

3 – Chanel Terrero

A Chanel le criticaron sus orígenes cubanos y la discriminaron por ello. ¿Cómo iba a representar a España una extranjera? Para algunos, no era la ideal tampoco por su tono de piel; incluso le enviaron mensajes racistas. Además fue señalada por el movimiento feminista por su proyección escénica y la letra de la canción que, según las críticas, respaldaba la mercantilización del cuerpo de las mujeres.

A todo eso se enfrentó la intérprete de 31 años y origen cubano. Para luego hacer la proeza: Chanel Terrero logró que España alcanzara el tercer puesto en el famoso Festival de Eurovisión, una posición que el país ibérico no acariciaba desde 1995.

Con su polémico tema “SloMo” obtuvo la mejor actuación para la nación ibérica: 459 puntos en total, de ellos 228 puntos en el televoto y 231 otorgados por el jurado.

“Elástica, poderosa, sensual, intimidante, retadora, arrolladora (…). Cuesta recordar una actuación tan impecable de un representante español en este festival”, así reseñó el diario El País su interpretación.

4 – Tania León

La compositora cubana Tania León fue homenajeada este 28 de diciembre por el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, de Estados Unidos.

El presidente del Centro Kennedy, David M. Rubenstein, definió a Tania León como “una valiente y joven refugiada cubana convertida en compositora ganadora del Premio Pulitzer y embajadora de la música”.

El pasado año León recibió el Premio Pulitzer de la Música por su pieza “Stride”

La artista nació en Cuba en 1943 y se trasladó a Estados Unidos con 24 años. Apenas dos años después de su llegada, en 1969, logró ser la primera directora musical del Teatro de la Danza de Harlem.

5 – Presos políticos y sus familias

Entre las historias que más hemos contado como prensa independiente están la de los presos políticos cubanos y sus familias. Visibilizarlos y mostrar hasta dónde es capaz de llegar la dictadura cubana violando derechos humanos ha sido esencial para este medio. Ellos y ellas, y la valentía que han demostrado, son esenciales en esta lista simbólica de cubanos del año.

En 2022 hemos hablado de las condiciones infrahumanas de las cárceles cubanas y de cómo subsisten los presos políticos allí. Hemos compartido testimonios de madres y esposas que por exigir la libertad de los suyos han sido hostigadas continuamente. Reportamos historias de jóvenes con discapacidad que fueron condenados y de familias muy pobres que nada tienen. Hemos contado la historia de los presos políticos de diferentes provincias, edades, orígenes; y aún falta mucho por mostrar. Para 2023 este medio seguirá publicando todas las historias a su alcance.

6 – Yordan Álvarez

Para empezar, estuvo entre los tres mejores peloteros de la Liga Americana, en la cual consiguió como Jugador Más Valioso, junto a las estrellas Aaron Judge y Shohei Ohtani.

El jardinero (Las Tunas, 1997 ) conectó 37 jonrones, impulsó 97 carreras y bateó para un promedio de 306. Sus resultados fueron decisivos para llevar a su equipo a lo más alto del podio de la principal liga de béisbol del mundo.

En los play-off decidió par de juegos con sus cuadrangulares. Uno de ellos fue el partido que puso a Houston en la cima.

El cubano fue seleccionado como el jugador del año por el grupo de Houston, que forma parte de la Asociación de Cronistas de Béisbol de Norteamérica.

7 – Amelia Calzadilla y las madres cubanas

Amelia no es una cantante, escritora o actriz famosa. No ha recibido premios prestigiosos ni la han nominado a nada. Amelia es una madre cubana que en sí representa a miles. Una madre que un día se hartó de tanta precariedad y descargó toda su frustración contra los ineptos que dirigen el país. Eso le valió que la acosaran, difamaran, que juzgaran incluso si se pinta las uñas. Porque la misera está tan normalizada en Cuba que solo tener un par de lámparas en la casa y las paredes en buen estado ya es suficiente para que no te puedas quejar.

Amelia, madre de tres niños y licenciada en Lenguas Extranjeras, ocupó con cada directa que hizo titulares en la prensa independiente y hasta inspiró a un grupo de madres que sacaron sus propios videos. Todas diferentes, aunque en el fondo pidiendo lo mismo: una mejor vida para ellas y sus hijos.

Reconocemos a Amelia como símbolo de todas las mujeres que hoy en Cuba son cuidadoras de familiares vulnerables. De todas las madres que se las ingenian “inventando” para que sus niños coman. De todas las madres que ya no pueden más y necesitan gritar para pedir auxilio.

8 – Ángela Álvarez

A sus 95 años, la cubana obtuvo el Premio Grammy Latino en la categoría de “mejor artista novel”. En la gala compartió un emotivo discurso donde mencionó su nostalgia por Cuba.

Si bien la música la acompañó desde niña, Álvarez apenas pudo grabar su primer disco en 2021 con la ayuda de su nieto, el músico y compositor Carlos José Álvarez. El material incluye 15 canciones compuestas por ella, en cuyas letras está presente su añoranza por Cuba, el país de donde salió en 1962 y al que nunca regresó. “Yo quiero guardar en mi corazón y en mi mente lo que yo dejé. Yo no sé cómo estará”, dijo a BBC Mundo.

La artista nonagenaria participó brevemente en la nueva versión de la película Father of the Bride (disponible en Amazon Prime), protagonizada por Andy García y Gloria Estefan.

9 – Luis Manuel Otero Alcántara

Detenido desde el 11 de julio de 2021, el artista y preso político cubano fue galardonado este año con el premio Impacto Príncipe Claus 2022, entregado por el fondo holandés de igual nombre.

Este premio, concedido cada dos años, tiene el objetivo de reconocer a artistas que desde sus comunidades realizan trabajos relevantes, necesarios e inspiradores abordando temáticas políticas, relacionadas con el medio ambiente o en defensa de los derechos humanos.

Impacto Príncipe Claus se refirió a Luis Manuel Otero como un creador que “ha utilizado el arte y la expresión cultural para impugnar las continuas violaciones de la libertad de expresión por parte del Gobierno cubano”.

“Sus actuaciones son críticas con las condiciones a las que se enfrentan muchos cubanos”. Por este motivo ha sido víctima de “una continua persecución” que lo llevó a la cárcel, agregó.

Alcántara, condenado a cinco años de privación de libertad tras las manifestaciones del 11J, encabeza el Movimiento San Isidro (MSI), un colectivo de artistas independientes que promueven la libertad artística y los derechos humanos.

10 – Luz Escobar

La reportera de 14ymedio, quien durante años fue hostigada y amenazada por hacer periodismo independiente en la isla, fue reconocida este año con el Premio Internacional de Periodismo “El Mundo” en la categoría Libertad de Prensa. La cubana fue elegida junto al periodista ruso Alexey Andreevich Kovalev, responsable de investigación del proyecto informativo “Medusa”.

El director de El Mundo, Joaquín Manso, ha destacado la valía de ambos galardonados.

Manso resaltó el trabajo de denuncia y el coraje de Escobar, quien ha defendido la información libre pese a la persecución del régimen cubano.

Este reconocimiento a Luz Escobar también es una forma de homenajear a 14ymedio, una redacción que pese a la represión continúa operando desde la Isla.

La reportera se sumó este año a una larga lista de profesionales del periodismo que, a lo largo de las dos últimas décadas, han sido reconocidos por su valor y trabajo.

11 – Migrantes cubanos

Este año que culmina ha marcado el mayor éxodo de cubanos en la historia. Todos los números de seis décadas fueron barridos para instaurar nuevos récords. Escapar y tener una mejor vida fue la meta del año de muchos.

Las rutas hacia la libertad han sido disímiles. Los más afortunados pudieron costear un boleto de avión y una travesía que supera los 10 000 dólares en gastos. Otros más pobres se lanzaron en embarcaciones precarias con más riesgo de muerte y de deportación. Cientos de miles de cubanas y cubanos han dejado atrás a sus familias para llegar a Estados Unidos. Cientos de miles de familias no estarán completas en las cenas de fin de año.

Para todos esos que lograron llegar y también para aquellos que fueron tragados por las aguas o desaparecieron en la travesía, va nuestro reconocimiento.

12 – Ada Ferrer

En mayo de este año la historiadora cubanoamericana Ada Ferrer (La Habana, 1961) pasó a integrar el selecto club de los ganadores del Premio Pulitzer. La cubana fue reconocida como autora del mejor libro histórico por Cuba: An American History.

La obra aborda la historia de Cuba desde la llegada de los primeros españoles hasta la era contemporánea. Además es riguroso el análisis que comparte sobre las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.

Cuba: An American History relata la historia de una Isla tropical que se encuentra entre el océano Atlántico y el mar Caribe, no muy lejos de Estados Unidos. Es una historia de más de medio milenio, desde antes de la llegada de Cristóbal Colón hasta la muerte de Fidel Castro y más allá. Sin embargo, para una historia tan amplia, este es también un libro profundamente personal”, según la definición de la propia autora en el prólogo del volumen.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.