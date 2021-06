MIAMI, Estados Unidos. – La compositora y directora de orquesta Tania León, recién ganadora del Premio Pulitzer de la Música 2021 por su pieza Stride relató a Radio Televisión Martí algunos pasajes de su carrera artística, que la consolidan como una de las artistas cubanas de más renombre en los últimos años.

León confiesa haber empezado “inesperadamente” en la música a muy corta edad, impulsada por sus abuelos, quienes reconocieron en la pequeña una sensibilidad especial por los ritmos y los sonidos.

“Yo comencé en el mundo de la música inesperadamente. Mi abuelita se dio cuenta de que siendo niña, yo tendría cuatro años de edad y me gustaba mucho ir a la radio y cambiar las emisoras y al cambiar las emisoras, si había música, bailaba al compás de la música, cosa que a ella le llamó mucho la atención. También habían oportunidades donde habían cantos y yo repetía los cantos tal y como los escuchaba. O sea que no cambiaba nada, sino que lo repetía en el mismo tono que lo cantaban y todo. Pues eso la inspiró mucho a ella y pensó que a mí me gustaba la música y me llevó a un conservatorio”, explicó la artista.

Stride, la pieza que le valió el Pulitzer, fue estrenada el 13 de febrero de 2020 por la Filarmónica de Nueva York bajo la batuta de Jaap van Zweden. El lauro no fue cuestión de azar, sino que coronó un recorrido de muchos años en el mundo de la música.

Los inicios de Tania León no fueron sencillos. Como ella misma cuenta a Radio Televisión Martí, en el conservatorio Carlos Alfredo Peyrellade, en La Habana, “los maestros allí dijeron que era muy muy pequeñita y que no sabía leer ni escribir y que iba a ser muy difícil aprender la teoría de la música”, tópicos todos superados gracias al apoyo de su familia.

“Mi abuelita era muy insistente. Ella persistió, persistió. No sé cuánto. Y por supuesto todo esto era porque me lo contaron a mí, porque yo no tenía en ese momento manera de recordar lo que estaba pasando cuando tenía cuatro años. Conclusión, que yo creo que en el conservatorio se cansaron de la persistencia de mi abuela y entonces dijeron que iban a aprobarme y las cosas de Teoría, como no podía leer los libros, mi abuela dijo que ella se encargaba de que yo me supiera las cosas de teoría”, expresó León.

Cuando tenía cinco años, recibió un piano regalo de su abuelo, quien también le apoyó incondicionalmente desde el principio.

“Él me compró un piano de uso cuando yo tenía cinco años. Cosa que me llama mucho la atención, que tengan ese tipo de visión de respaldar a un niño. Nunca pensé que me comprarían un piano de verdad, con tan poca edad. Pero así sucedió. Y, por supuesto, se sumaron entonces al proyecto mi madre y mi padre”.

Nacida el 14 de mayo de 1943, Tania León creció con la aspiración de ser “una pianista de concierto”. Con los años, ganó concursos que reforzaron su reputación de talentosa pianista, que, además, terminaría estudiando Contabilidad.

“Fue parte de la armadura con la cual más o menos salí al mundo pensando que yo iba a continuar mis estudios como pianista y viajar al mundo, cosa que yo quería hacer y, sobretodo, quería hacer algo que me diera la posibilidad de tener mejor finanzas y de esa manera entonces ayudar a mi familia. Nosotros somos o éramos en aquel momento una familia muy pobre y yo estaba muy consciente del sacrificio que mi familia estaba haciendo por los estudios de mi hermano y míos”.

“Hasta cierto punto me ayudó mucho porque el primer trabajo que tuve en Nueva York fue precisamente en la oficina de una factoría de confecciones de señoras. Y como yo sabía manejar las máquinas de sumar y las máquinas contables y hacer estados de cuenta, bueno pues ese fue mi primer trabajo. Hasta el día de hoy todavía tengo la chapa del número mío como empleada de ese lugar”, comentó León a Radio Televisión Martí.

El portal especializado Scherzo señala que Tania León se estableció en Estados Unidos en 1967. Allí estudió composición con Úrsula Mamlok y también se perfeccionó en dirección orquestal con Leonard Bernstein y Seiji Ozawa.

Dos años después se convertiría en la primera directora musical del Teatro de la Danza de Harlem, de Arthur Miller, donde estableció un departamento de música, una escuela de música y su orquesta. Para dicha compañía compuso la música del ballet Haiku en 1973, y Bele, ambas con Geoffrey Holder.

Tania León instituyó la serie de conciertos comunitarios de la Filarmónica de Brooklyn en 1978, y en 1994, fue cofundadora de la Orquesta de compositores americanos SONIDOS, de los Festivales de las Américas como consejera latinoamericana de música.

Entre 1993 y 1997 fue asesora de nueva música para Kurt Masur y la Filarmónica de Nueva York. En su catálogo (que incluye obras orquestales, vocales y de cámara) destaca, en 1994, el encargo de la ópera Scourge of Hyacinths por parte de la Bienal de Múnich y el estreno de la pieza Horizons en 1999 por la Orquesta Sinfónica NDR de Hamburgo.

Asimismo, ha sido directora invitada en las más prestigiosas orquestas del mundo como la Orquesta Beethovenhalle en Bonn, la Gewandhausorchester, en Leipzig, la Orquesta Santa Cecilia en Roma y la Orquesta Sinfónica Nacional de Sudáfrica.

