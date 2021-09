LAS TUNAS, Cuba.- Condenando al régimen cubano por la represión de las manifestaciones del pasado 11 de julio, este jueves, el Parlamento Europeo votó una resolución aprobada por 426 votos a favor y sólo 146 en contra. Dita Charanzová, vicepresidenta de la Eurocámara, sustentando su voto dijo: “Los cubanos quieren un cambio, quieren una vida mejor, una Cuba democrática y libre”.

Paradójicamente, mientras de forma democrática en la Eurocámara los diputados expusieron sus consideraciones sobre los derechos humanos en Cuba, evento que en nuestro país y fuera de las convenciones del régimen a los cubanos nos está prohibido realizar bajo conminación penal, en México, y en ocasión de los festejos por el Grito de Dolores, el presidente Andrés Manuel López Obrador ensalzaba al castrocomunismo y sugería que Cuba fuera incluida en el “patrimonio de la humanidad”.

Sucedió esa apología del totalitarismo mientras el presidente mexicano tenía como invitado de honor a Díaz-Canel, “presidente” sin voto popular acompañado por el general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja quien, más que “asesor de la presidencia” y presidente ejecutivo del conglomerado financiero castrense Grupo de Administración Empresarial (GAESA), es el representante del gobierno entre bambalinas, el militar, régimen que no cesará ni con la muerte del general Raúl Castro, pues, mientras la sociedad cubana no se democratice, son los militares con sus intereses socioeconómicos y sus instituciones, desde las tiendas MLC (Moneda Libremente Convertible) hasta las estaciones de policía, los únicos con mando real en Cuba.

Pero, siguiendo el discurso del militarismo castrocomunista, inmiscuyéndose en los asuntos internos de la nación cubana, llamando a una reconciliación imposible sin sanación que, primero que todo y de buena fe implica reconocimiento de culpas antes del perdón, con apariencia civilista que no es sino retórica criminal, el presidente de México repite que son las carencias provocadas por el embargo estadounidense las que hacen enfrentar a los cubanos a su gobierno, en alusión al estallido social del 11 de julio, olvidando así que los cubanos no pidieron comida, sino libertad; soslayando que los manifestantes no exclamaron abajo el bloqueo, sino gritaron abajo el comunismo, y omitiendo, de forma supina, que cuando los huelguistas tildaron a Díaz-Canel de enzarzado sexual, en realidad lo tacharon de mala persona, pues, en lengua cubana un “singao” es la peor escala del ser humano.

¿Es López Obrador un ignorante o un cínico? Lo pregunto porque es ignorancia o cinismo culpar al embargo estadounidense -ordenado por el presidente Kennedy el 3 de febrero de 1962- por el enfrentamiento que en 1959 los mismos revolucionarios que lucharon junto a Fidel Castro iniciaron contra él por incumplir sus promesas democráticas y girar hacia el comunismo.

Cuando el presidente mexicano López Obrador compara a Cuba con Numancia, confunde -o niega- la porfiada disputa que por más de 60 años el castrocomunismo ha sostenido por mantenerse en el poder, con la lucha legítima de los cubanos por librarse primero de la dictadura de Fulgencio Batista, y luego del militarismo de los hermanos Fidel y Raúl Castro, hoy representados en las festividades por el Grito de Dolores por Díaz-Canel y su “asesor”, el general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja.

Los méritos que López Obrador atribuye al castrocomunismo por mantenerse 62 años en el poder están cimentados en hechos históricos como estos que citamos a modo de ejemplo: Fidel Castro y sus seguidores nunca corrieron peligro de muerte frente a un pelotón de fusilamiento, pues la Constitución de 1940 expresamente prohibía la pena capital; pero llegado al poder el castrismo el 1ro de enero de 1959, y, de facto los primeros días, hasta reformado el artículo 25 de la Constitución el 29 de junio de 1959, la pena de muerte fue aplicada como nunca antes en la historia de Cuba contra la oposición política.

El miércoles 21 de octubre de 1959, tomando como un delito de sedición el hecho de renunciar a su cargo como jefe militar de la provincia de Camagüey, denunciando el rumbo antidemocrático que había tomado la revolución, fue detenido el comandante Huber Matos y posteriormente sancionado a 20 años de prisión; el día 27 del propio mes de octubre, y por testificar en el Consejo de Ministros que ellos no creían que Huber Matos fuera autor de ningún delito y sí una persona honesta, Fidel Castro destituyó al ministro de Obras Públicas, el ingeniero Manuel Ray Rivero y al ministro de Recuperación de Bienes Malversados, doctor Faustino Pérez Hernández; el 28 de octubre de 1959, sin dejar rastros hasta el día de hoy, desapareció en un supuesto accidente de aviación el comandante Camilo Cienfuegos, que fuera el último interlocutor de Huber Matos mientras todavía se encontraba en libertad y quien por orden de Fidel Castro lo detuviera.

Desde 1959 y hasta el 4 de julio de 1965 en que fueron capturados los últimos alzados, cientos de cubanos tomaron las armas contra el régimen castristas mientras miles apoyaban a los que estaban en las montañas con armas, víveres, ropas, zapatos, medicinas y dinero; una situación parecida había enfrentado la dictadura de Batista, que, sin embargo, no tomó las medidas de Fidel Castro ya en el poder. Para eliminar todo apoyo a los alzamientos armados el castrismo eliminó la clase media urbana y rural expropiando o confiscando sus propiedades, y desterró a la población campesina de las zonas de conflicto del mismo modo que lo había hecho Weyler durante el colonialismo español, o Hitler y Stalin en su momento.

El 3 de octubre de 1963 el castrocomunismo promulgó la Segunda Ley de Reforma Agraria, expropiando 156 mil caballerías de tierras que eran propiedad de 11 215 campesinos medianos, sin llegar a ser lo que hoy llamados millonarios; y sólo por citar un desalojo forzoso que constituye crimen de lesa humanidad: sólo en tres días, entre el 7 y el 9 de septiembre de 1963 y en la provincia de Las Villas, 500 familias campesinas, integradas por 3000 personas acusadas de colaborar con los alzados, fueron sacadas de sus casas y desterradas a otras regiones del país en lo que los historiadores llamaron “pueblos cautivos”. Y mientras eso ocurría en el campo, ya en las ciudades, y mediante la Ley 1076 del 4 de diciembre de 1962, lo que el castrismo llamó “pequeña burguesía urbana” fue despojada de todas sus propiedades, que constituían peleterías, tiendas de ropa y ferreterías.

Esas son heridas todavía abiertas en la nación cubana, que no sólo lesionaron a los expropiados y desterrados, sino a los cubanos todos, pues esas tierras “nacionalizadas” son las que hoy no producen alimentos en Cuba, y esas peleterías, tiendas de ropas y ferreterías expropiadas a la “pequeña burguesía urbana” son hoy las llamadas tiendas MLC en poder de los militares, a las que la mayoría de los cubanos no pueden acceder por carecer de divisas. Y estos solo son esbozos de hechos históricos que, maximizando el embargo económico estadounidense sobre miserias humanas nacionales, el presidente de México pretende que los cubanos olviden, por lo que no cabe pensar sino que, en su apología del castrocomunismo -no de Cuba- López Obrador es un ignorante o un cínico.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.