MIAMI, Estados Unidos. – Una decena de congresistas y senadores estadounidenses, entre ellos varios cubanoamericanos, publicaron un comunicado de condena al paquete de medidas anunciado este viernes por la administración Biden para “otorgar concesiones a la brutal dictadura cubana”.

El texto fue firmado por los congresistas Mario Diaz-Balart (Florida), Michael McCaul (Texas), Mark Green (Tennessee), María Elvira Salazar (Florida) y Carlos A. Gimenez (Florida); así como por los senadores James Risch (Idaho), Marco Rubio (Florida), Ted Cruz (Texas), Rick Scott (Florida) y Bill Cassidy (Luisiana).

“Durante las históricas protestas del año pasado contra el régimen de Cuba, el presidente Biden dijo: ‘EE. UU. apoya a los valientes cubanos que han salido a las calles para oponerse a 62 años de represión bajo un régimen comunista’. Sin embargo, hoy, mientras cientos de activistas siguen encarcelados ilegalmente, la Casa Blanca está resucitando la política fallida de concesiones unilaterales del presidente Obama a la dictadura criminal de Castro/Díaz-Canel”, lamentaron los políticos estadounidenses.

“En lugar de apoyar las súplicas de libertad del pueblo cubano mediante la expansión de programación democrática, la transmisión, la diplomacia global y las sanciones contra sus opresores, la Casa Blanca de Biden está recompensando a la dictadura comunista más larga del hemisferio occidental no solo con conversaciones de alto nivel, suavizando las sanciones, aumentando los viajes, el acceso a EE.UU. y a nuestras instituciones financieras. Apaciguar al régimen asesino de Cuba no cumple con los requisitos legales de la ley de EE. UU. y socava el apoyo de EE. UU. a la oposición democrática de Cuba”, también dijeron.

Finalmente, lamentaron “las repetidas concesiones de la administración Biden a la dictadura cubana” y dijeron que son “una traición” al compromiso de EE. UU. “con los derechos humanos y la libertad, y con el pueblo cubano que lucha por una transición democrática”.

Uno por uno contra las medidas

Muchos de los políticos cubanoamericanos mencionados más arriba también reaccionaron de forma individual en su cuenta de Twitter a las medidas anunciadas esta tarde.

“Me indigna que la administración Biden haya decidido debilitar las sanciones y apoyar a la brutal dictadura cubana. Mientras cientos de presos políticos, incluidos menores de edad, languidecen en las cárceles cubanas, la administración Biden busca formas de mantener a sus opresores en el poder”, escribió Mario Diaz-Balart.

Por su parte, la congresista María Elvira Salazar dijo que la administración Biden estaba “cometiendo un error histórico al volver a la fallida política de Obama hacia Cuba”.

“El secretario Blinken me prometió ―y quedó registrado― que aplicarían la Ley Helms-Burton y consultarían a la comunidad cubana en el exilio antes de normalizar las relaciones con el régimen. Biden ha fracasado oficialmente en ambas promesas”, aseguró Salazar.

Asimismo, agregó que, “al hacer negocios con la dictadura cubana, un presidente débil está dando poder a un régimen fracasado que mata de hambre, oprime y asesina a su pueblo”.

En la misma cuerda, el congresista Carlos A. Gimenez apuntó: “Lo he dicho antes y lo digo ahora: nunca se debe escuchar lo que dice Biden; hay que ver lo que él está haciendo. Su mensaje a la comunidad del exilio cubano es claro ―a Biden no le importa y no avanzará la causa de la libertad y la democracia en Cuba. Biden es una desgracia”.

El senador demócrata Bob Menéndez (Nueva Jersey), aunque no firmó el comunicado oficial citado más arriba, dijo que mientras el régimen de Díaz-Canel continuana “su despiadada persecución de innumerables cubanos por participar en las manifestaciones pro-democracia del año pasado”, con el anuncio de las nuevas medidas se corría el riesgo “de enviar el mensaje equivocado, a las personas equivocadas, en el momento equivocado y por todas las razones equivocadas”.

“Estoy muy perturbado de enterarme que el Gobierno de Biden autorizará viajes en grupo a Cuba a través de visitas que siempre han sido equivalentes a turismo regular. Para ser claros, aquellos que todavía piensan que el aumento de viajes a Cuba fomentará la democracia en la Isla niegan la realidad de la situación insolentemente. Durante décadas, el mundo ha viajado a Cuba y nada ha cambiado”, lamentó.

Pese a su crítica al paquete de medidas, Menéndez aseguró que le complacía ver que la administración Biden mantendrá a Cuba en la Lista Restringida del Departamento de Estado.

“Al igual que hemos visto en la Rusia de Putin, el régimen de Díaz-Canel también está utilizando su poder para perpetuar el ascenso de una nueva clase de oligarcas con vínculos a los militares cubanos, y Estados Unidos debe tomar medidas significativas para impulsar la desmilitarización de la economía cubana”, apuntó.

Asimismo, dio la bienvenida “a la decisión de la administración para reiniciar el Programa Cubano de Parole de Reunificación Familiar, un paso muy necesitado para fortalecer los lazos entre las familias cubanas en la Isla y en los Estados Unidos”.

Por último, el senador Marco Rubio señaló que el régimen de Cuba había amenazado a Biden con la migración masiva y que tenía “simpatizantes” dentro de la administración. “El resultado es que hoy vemos los primeros pasos hacia las políticas de Obama sobre Cuba”, lamentó.

