HARRISONBURG, Estados Unidos.- No he vivido la experiencia de una guerra ni la deseo, por eso las imágenes que he visto sobre lo que acontece en Ucrania me resultan perturbadoras.

En la década de los noventa del pasado siglo la OTAN bombardeó la antigua Yugoslavia dejando una secuela de muertes inocentes.

Imágenes de destrucción, muertes y escapes de millones en busca de refugio también acompañaron las invasiones de Irak, Libia, Afganistán, Siria y Yemen, el conflicto olvidado. Esas imágenes se repiten en Ucrania.

Me ha conmovido el mensaje que un joven soldado ucraniano grabó en un video para sus padres mientras se dirigía al frente de combate. ¿Estará aún con vida? ¿Se salvará?

En la isla de la Serpiente, en el Mar Negro, trece soldados ucranianos se negaron a rendirse ante la amenaza de un barco de guerra ruso. Todos fueron aniquilados.

Un tanque aplasta injustificadamente a un auto conducido por un anciano que milagrosamente salvó su vida.

Un ciudadano ucraniano, sin más armas que el amor a su patria, se plantó delante de los tanques rusos en una carretera para impedir su entrada en Kiev.

Todas son imágenes dolorosas que nos revelan cuán frágiles son la paz del mundo y la estabilidad de nuestras vidas, en un momento donde los dirigentes de un pequeño grupo de países poderosos pueden desatar, por error, maldad o insania mental, una guerra que puede hacer desaparecer para siempre la especie humana. También nos enseñan cuán hondo cala en algunos el valor de la dignidad y la libertad.

Ayer en la mañana he visto otro video que se ha vuelto viral en las redes. Según el diario La opinión, una mujer ucraniana increpa a varios soldados rusos fuertemente armados:

“¿Qué diablos están haciendo en nuestra tierra?”, gritó la mujer a los soldados.

“Tenemos ejercicios aquí. Por favor, siga su camino”, le respondió uno.

“Ustedes son ocupantes, ustedes son fascistas. ¿Qué diablos están haciendo en nuestra tierra con todas esas armas”, gritó de nuevo la mujer al soldado. Y luego de maldecirlos les dijo: “Tomen estas semillas y pónganlas en sus bolsillos, así al menos crecerán girasoles cuando todos estén tendidos aquí”, sugiriendo que los invasores van a morir.

El girasol es la flor natural de Ucrania, pero ahora su tierra está siendo sembrada con sangre.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha condenado la invasión, pero Putin continúa con su ofensiva. No se sabe cuántos inocentes morirán. Lo que sí sé es que cuando todo esto termine los poderosos volverán a reunirse para acomodar sus intereses.

El presidente ucraniano, luego de insistir por años en que la aspiración de su país era entrar a la OTAN, con lo que sin dudas propició el aumento de las tensiones con Rusia, ahora, cuando los rusos están a punto de tomar Kiev, dice que está dispuesto a negociar un estatuto de neutralidad.

Y mientras todo esto ocurre, la dictadura cubana presidida formalmente por Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez se ha puesto una vez más al lado del agresor.

Obviando pronunciarse por la verdad y la justicia ha optado de nuevo por una posición acorde con sus intereses ideológicos y económicos. Ya lo dijo Martí: “Quien paga, manda”, y Cuba está endeudada hasta los tuétanos con Rusia. Hace solo unos días la Duma estatal rusa aprobó postergar hasta el 2027 el pago de la deuda cubana, con el agregado de más de 50 millones de dólares de intereses. Más claro ni el agua.

Visiblemente triste, Oleksandr Kalinchuk, encargado de Negocios de la Embajada de Ucrania en La Habana, expresó que tiene esperanzas de que Cuba se levantará con el mundo entero para defender a Ucrania. ¿Ingenuidad o cautela diplomática?

La posición adoptada por la dictadura cubana contrasta con el respeto que afirma tener por la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional y demuestra, una vez más, su doble moral y como la Constitución cubana es letra muerta.

Basta con leer solamente el artículo 16 de la Carta Magna cubana para afirmar que ya era hora de que la dictadura hubiera condenado la invasión.

El inciso (b) de dicho artículo asegura que la República de Cuba “ratifica su aspiración de paz digna, verdadera y válida para todos los Estados, asentada en el respeto a la independencia y soberanía de los pueblos y su derecho a la libre determinación, expresado en la libertad de elegir su sistema político, económico, social y cultural como condición esencial para asegurar la convivencia pacífica entre las naciones”.

El inciso (c) asegura que la República de Cuba “sostiene su voluntad de observar de manera irrestricta los principios y normas que conforman el Derecho Internacional, en particular la igualdad de derechos, la integridad territorial, la independencia de los Estados, el no uso ni amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la cooperación internacional en beneficio e interés mutuo y equitativo, el arreglo pacífico de controversias sobre la base de la igualdad, el respeto y los demás principios proclamados en la Carta de las Naciones Unidas”.

Y el inciso (h) establece que la República de Cuba “condena la intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de cualquier Estado y, por tanto, la agresión armada, cualquier forma de coerción económica o política, los bloqueos unilaterales violatorios del Derecho Internacional u otro tipo de injerencia y amenaza a la integridad de los Estados”.

Esos principios que la dictadura cubana dice respetar han sido groseramente violados por Vladímir Putin con la aquiescencia de Díaz-Canel y los comunistas que ocupan ilegalmente el poder en Cuba. Al no condenar enérgicamente esta invasión se han convertido en cómplices de ella, como antes lo fueron de la que los soviéticos hicieron a Checoslovaquia en 1968.

Recordando el célebre poema “Las campanas doblan por ti”, de John Donne, creo que todas las personas que apreciamos la paz, nos sentimos impotentes y tristes.

Lo ocurrido en Ucrania revela hasta qué punto el mundo necesita un nuevo reordenamiento donde primen realmente los valores morales.

Como dijo el poeta: “Ninguna persona es una isla, la muerte de cualquiera me afecta, porque me encuentro unido a toda la humanidad; por eso nunca preguntes por quién doblan las campanas, doblan por ti y por mí”.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.