¿Hay infraestructura para Internet 3G en Cuba?

LA HABANA, Cuba.- La navegación por Internet a través de los datos móviles cogió por sorpresa a los cubanos después de que ETECSA (Empresa de Telecomunicaciones de Cuba) decidió ayer ofrecer gratis este servicio en una “una prueba para todos los clientes de la telefonía móvil prepago”.

La voz se corrió en la calle de boca en boca provocando congestión en las redes a medida que pasaba el tiempo, no solo en el propio acceso a Internet, también en los demás servicios de: correo nauta, mensajes SMS y servicios de voz.

Un equipo de CubaNet realizó pruebas de velocidad de ancho de banda, a pocas cuadras de antenas 3G, durante el tiempo que duraron las pruebas de ETECSA y las comparó con la velocidad de las zonas wifi.

A la hora de comenzar a funcionar las pruebas de Internet por 3G el ancho de banda no alcanzaba los 200kbps, en la tarde era prácticamente imposible navegar, sin embargo, en las zonas wifi la velocidad permaneció a 2Mbps, diez veces más rápida que la conexión a través de los datos móviles.

“Cuando se activó el servicio por la mañana se notaba mucha más rapidez que por la tarde. Pude hablar con mis familiares en el exterior por el mediodía desde la sala de mi casa. Después de las dos de la tarde apenas podía realizar una búsqueda en Google”, dijo a CubaNet Olga Pérez.

No fue hasta ayer que las personas que no contaban con 3G en sus móviles notaron que no podrán navegar por Internet una vez habilitada esta oferta. Otros se acercaban a las antenas 3G de su localidad para conseguir una mejor conexión siguiendo las recomendaciones de ETECSA. Preguntas como “¿Qué hay que hacer?” “¿Cómo es?” se escuchaban en la calle.

Para usar el servicio había que marcar *133# para activar la opción de “tarifa por consumo” debido a que, si se tenía activado un paquete de datos la conexión no funcionaba, esto fue causa de mucha confusión entre los usuarios.

“Yo nunca logré conectarme a Internet y no podía revisar mi correo, el teléfono no se conectaba a la red de datos móviles. Así no sirve esto”, dijo a Cubanet Yuniet Romero, usuaria de ETECSA que se trató de conectar a las 3 de la tarde.

Según Atención al Cliente de ETECSA, las pruebas continuarán, pero “no cuentan con la información de cuándo (el servicio) estará disponible.”

A juzgar por las pruebas realizadas, la experiencia de navegación en las zonas wifi es mucho mejor que por la tecnología 3G, sin embargo, esta última debe ser más cara, según los precios a nivel mundial.