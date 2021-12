MIAMI, Estados Unidos. – En entrevista exclusiva con CubaNet, el alcalde de la ciudad de Hialeah, el cubanoamericano Esteban Bovo, aseguró que admiraba mucho el sacrificio de los cubanos y de todos los que han venido a Hialeah poniendo en espera sus propios sueños “para alimentar los de sus hijos”.

“Eso hay que respetarlo. Hay personas que han trabajado en factorías, largas horas, para que sus hijos sean doctores, abogados, ingenieros, peloteros, lo que sea, pero exitosos”, sentenció.

Interrogado sobre los retos de su administración, Bovo precisó que se concentran las finanzas de la ciudad, la tarifa del agua, la falta de tecnología y el nombramiento de un nuevo jefe de la Policía.

“La falta de tecnología en la ciudad de Hialeah me ha dejado un poquito asombrado. Hoy en día estamos viviendo en un mundo donde las personas entran a su banco, pagan sus cuentas, hacen sus viajes, todo por teléfono. Y yo quisiera que la ciudad llegue a este siglo en ese tipo de tecnología”, indicó.

Asimismo, precisó que hay otros retos aún “más importantes”. “El tema del agua en Hialeah me preocupa. (…) La tarifa del agua es bien alta y hay que trabajarla. De los 50 días [de mi alcaldía] yo me he pasado por lo menos la mitad hablando con el Departamento de Agua, tratando de crear estrategias”, aseguró.

“Y quizás el [reto] más importante que tengo ahora por delante es nombrar a un nuevo jefe de la Policía”, la posición que Bovo considera “más importante” porque garantiza la seguridad de la población.

Antes de ser alcalde de Hialeah, el político cubanoamericano de 59 años sirvió en el ayuntamiento de dicha ciudad, en la Cámara de Representantes de Florida, con sede en Tallahassee, y en la Comisión del Condado de Miami-Dade.

“Uno no nace siendo alcalde. Uno tiene que ir aprendiendo”, apunta. “He tenido buena relación con los exalcaldes. (…) A mí me gusta aceptar los consejos y las críticas para tratar de balancear [mi gestión] lo mejor que pueda, pero no llego [a la Alcaldía de Hialeah] sin estar en Tallahassee, sin estar en la Comisión [de Miami-Dade], sin enfrentarme a un condado que gira a la izquierda en una ciudad que gira a la derecha”.

Sin olvidarse de Cuba

El alcalde Bovo, nacido de padres cubanos en Nueva York, asegura que el tema de la Isla siempre estuvo presente en su hogar y actualmente lo sigue estando. Asimismo, apunta que su esposa, Viviana Bovo, le ha permitido conocer una parte del exilio más reciente.

“Aunque el Gobierno cubano quisiera tratar de separar al exilio [el tradicional y el más reciente], y ha tratado en muchas ocasiones, tenemos un vínculo que empieza en el 59 y está vigente hasta hoy en día. [Todos sabemos] que ese sistema es una porquería y todo el mundo quiere salir de él”.

Bovo cree que “el dolor sufrido por el pueblo cubano durante tanto tiempo no es justo”.

“Hemos visto que cuando un cubano sale de la Isla se convierte en exitoso en todo aspecto. Ver lo que pasó el día 11 de julio para el exilio cubano tradicional y para los que han llegado en los últimos 10 a 15 años, fue como un terremoto enorme. Sabemos que el pueblo cubano no está con el Gobierno. El Gobierno lo sabe. La dictadura sabe que no tiene al pueblo de su lado. Por eso tiene que usar las armas y la represión al nivel que lo hace”, lamentó.

