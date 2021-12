MADRID, España.- El régimen autoritario de Cuba canceló el caso penal al que estaban sometidos un grupo de jóvenes por manifestarse frente al Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) el pasado 11 de julio.

“Acabo de firmar mi sobreseimiento por la manifestación del 11 de julio”, informó a través de su cuenta en Facebook el historiador Leonardo Fernández Otaño.

Aunque su intención era no hacerlo público, consideró que debía expresar su agradecimiento a todos los que lo habían apoyado durante el proceso.

“Gracias a mis amigos que siempre me han sostenido (…) a los que fueron a interrogatorio por su cercanía a mi persona, al sacerdote que me sacó del medio de un acto de repudio aquel 11 J, a mis compañeros de facultad, a la Madre Iglesia que nunca se apartó (…) A mis padres por tantos sufrimientos que aún continúan, a mis vecinas que como fieras me defendieron de todo acoso e intento de acto de repudio, inclusive aunque detuvieran a sus hijos para intimidarlas”, expresó Otaño en su post.

Por otro lado, manifestó sentirse triste por los que sí siguen bajo arresto y están siendo sentenciados a años de prisión de libertad.

“A mí me salvan los privilegios de ser blanco e intelectual, porque los jóvenes de La Güinera no han tenido esa misma suerte y están siendo condenados a penas injustas y politizadas”, consideró el activista.

“A los tantos detenidos injustamente ese 11 de julio, solo puedo recordar mi opción por permanecer, acompañar y escuchar. Saben que seguiré a su lado, por opción y por deber con ustedes”, agregó.

Además de Leonardo Fernández Otaño, estaban acusados de “desorden público” debido a la manifestación en el ICRT Reinier Díaz, Yunior García Aguilera, Solveig Font, Edel Carrero, Javier Pérez Rodríguez, Juan Carlos Sáenz Calahorra, Raúl Prado, Gretel Medina, Daniel Triana y Aminta Calzado.

Reinier Díaz, quien también firmó el sobreseimiento este jueves, explicó al portal 14yMedio que en el momento de firmar, en la estación policial de Zapata y C, preguntó por García Aguilera y Solveig Font (ambos fuera de Cuba), y solo le respondieron: “Con ellos dos la actitud es otra”.

