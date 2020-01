“En Cuba no existe justicia, este gobierno no respeta ni sus propias leyes”

LA HABANA, Cuba. “Estamos desesperadas, llevamos siete meses esperando que se haga justicia con mi esposo, pero está claro que aquí en este país eso no existe”. Con estas palabras Yainelis García Dorta define que el proceso judicial llevado a cabo en contra de su esposo, encerrado en una cárcel cubana desde mayo pasado, es injusto y se encuentra alejado de las leyes de la nación.

García Dorta explicó a CubaNet que su esposo, Omar Alonso Leal, fue arrestado el 13 de mayo de 2019, día en que fue citado a la Unidad Territorial de Investigaciones de 100 y Aldabó, acusado por el supuesto delito de malversación.

“Ese día lo arrestaron y luego lo mandaron para la prisión de Valle Grande, y hasta la fecha no lo han soltado. Lo involucran en un delito de malversación, algo que es mentira porque todos sus papeles están en regla y así lo certifica su centro laboral, por tanto, ni su mamá ni yo entendemos porqué mi esposo sigue injustamente detenido, porque el que verdaderamente malversó está en libertad”, apuntó García Dorta.

Omar Alonso Leal se desempeñaba como chofer transportador distribuidor de un camión de la Empresa del Complejo Lácteo de la Habana, y fue acusado por las autoridades de un supuesto delito de malversación producto de una carga de queso que debió haber sido entregada a otra empresa, pero que supuestamente nunca llegó a su destino.

El Complejo Lácteo, por su parte, según detalla su familia, asegura que todos los papeles están en regla y que en la factura de entrega consta que el producto fue entregado y recibido por el almacén número 19, que sería el destino final de la mercancía.

“El complejo lácteo tiene todas las facturas firmadas por la persona que recibió la mercancía en ese lugar, y además el GPS indica toda la trayectoria que hizo mi esposo hasta ese almacén, eso consta en todos sus papeles, así que no entiendo por qué es que lo quieren involucrar en este delito”, se preguntó García Dorta.

Según el abogado encargado del caso, a Omar lo están acusando de un hecho que no existe, y se basa en que el expediente elaborado por las autoridades carece de pruebas documentales para mantenerlo encerrado por un delito que no cometió.

“A él lo están acusando de un hecho que no existe, porque cuando despacho el expediente veo que no existen pruebas documentales. También se han presentado suficientes documentos de la industria señalando que la factura que él sacó fue entregada”.

“Además, se han presentado cambios de medidas, se han presentado recursos de quejas bien argumentadas en varias ocasiones, pero la fiscalía sigue diciendo que existen elementos que no han cambiado, por eso lo mantienen en prisión. En estos momentos el expediente está en la Fiscalía General de la República de Cuba, elevado, precisamente, por la situación que tiene”.

“Todos los trámites que como abogado puedo realizar están hechos. También dicen que hay un primo que sí tiene que ver con el proceso, que ellos dos tenían un acuerdo económico, que Omar recibía algo, pero eso no está reflejado en el proceso”.

“Lo que sí es real es que cuando yo despacho el expediente todas las facturas aparecen como entregadas y recibidas por otra persona, que según me dicen está fuera del país, pero Omar no tiene que ver con eso, por tanto, lo que yo opino es que no hay ningún elemento contra él”, detalló el jurista.

En tanto Rosa María Leal Corrales, madre de Omar, detalla que han enviado cartas a todas las instituciones relacionadas con el caso, incluido el Consejo de Estado, en busca de que se haga justicia con respecto al caso de su hijo, pero asegura que solo han recibido respuestas evasivas de las autoridades.

“Ya no sabemos qué hacer, hemos ido a todos lados y lo único que hacen es pelotearnos, nos mandan de un lado para el otro y nunca nos dan una respuesta. En Cuba no existe justicia, este gobierno no respeta ni sus propias leyes”, insistió.

CubaNet contactó vía telefónica con la Empresa del Complejo Lácteo de la Habana para obtener su opinión referente al caso, pero estos se negaron a dar declaraciones al respecto.