LA HABANA, Cuba. – Conocido también como el “reguetón de los pobres” nadie sabe con certeza quién fue el iniciador del reparto como género musical, pero muchos coinciden en que figuras como Elvis Manuel y Chocolate MC comenzaron a hacer de la marginalidad y los temas que abordaban los grupos y clases más desfavorecidas de Cuba, una música y letras que exorcizaran las inquietudes más vulgares que podían escribirse.

Lo que sí está claro es que las clases populares cubanas le dieron vida y auge a lo que resulta un movimiento musical que ha traspasado las fronteras de la Isla para alcanzar un impacto mundial, llegando a estar presente en las redes sociales de celebridades que, incluso, no hablan español.

La revista especializada en música cubana AM:PM publicó sobre “el morfa”, una variante del reparto que “es mucho más agresiva, más inquietante en cuanto a estructuras narrativas. Es una zona más confrontacional y de reivindicación de las cuestiones típicas de un barrio marginalizado”.

Chocolate MC es considerado por los artistas del género y el público uno de los precursores del reparto (Foto tomada de su perfil de Instagram)

El sector excluido, lo que se denominarían “clases bajas” o de pocos recursos, se ha ido expandiendo cada vez más a raíz de la crisis económica y social que experimenta Cuba desde el inicio del llamado Periodo Especial, y lo mismo ha pasado con el reparto: desde las primeras voces que hicieron cambios sonoros al tan gustado reguetón, hasta los nuevos talentos que van desempolvándose para salir a la industria y probar la codiciada suerte del éxito urbano.

Pero… ¿quién es el “padre” de reparterismo?

Para Jayby, cantante y compositor cubano de música urbana, “el reparto nació en las calles, en las esquinas y quienes lo han creado han sido todo un mito, pero los primeros reparteros que conocí fueron los Tres Gatos, El Micha y Elvis Manuel, cuya música crecí escuchando”.

Entre algunos de los temas de Jayby se encuentran Con to, Sin ropa y Jesús María. Aunque no se considera un músico ciento por ciento repartero comenta cómo llegó al género: “Empecé a incluirlo en mi repertorio cuando en los conciertos cantaba alguna de mis canciones encima de una clave de reparto y veía que el público se identificaba y le llegaba; y creo que es por su sonoridad, por sus letras callejeras y porque el cubano se identifica con ese ritmo que salió de sus calles”.

La figura de Elvis Manuel con canciones icónicas del repertorio urbano como Saca petróleo, La tuba, Mírala y Agua noche, es considerada el pie forzado para generar un cambio rítmico en el reguetón e incluir temas como el sexo, el lenguaje chabacano, las frases de doble sentido y las imágenes “indecentes” que se construían a partir de las letras.

Orlenis, un exponente del género en Cuba que tiene entre su repertorio canciones como Romántico 25, Carne (con Ja Rulay), La foto y Casualidad junto a Bebeshito, declara que comenzó escuchando “lo que se hacía en la calle” y dejándose influenciar por su “contagioso ritmo”. Para él, Chocolate MC podría ser el primer repartero, aunque opina que Gente de Zona sembró la semilla.

Y es que Chocolate, quien se autoproclamó como “rey” y “presidente de la República Repartera”, representa el rostro más controversial y del que nadie puede dejar de hablar cuando se menciona el género. Después de que Elvis Manuel falleciera tratando de salir de Cuba en el año 2008, una nueva etapa para la música urbana llegaba con el Parapapampan, conocida también como El campismo, del Choco featuring El Úniko, en el 2011.

Manuel, un estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de La Habana, expresa: “Las leyendas populares ponen a Chocolate MC como el creador del reparto, pero en general, pienso que lo más acertado es decir que surgió de las calles cubanas y que es algo que viene de nuestros barrios, y que poco a poco se ha ido asentando en el gusto popular del cubano”.

Levwhite, cantante y compositor de música urbana, intérprete de Bajo la lluvia, Dinero y fama, Publícalo y Chupa chupa, recuerda a Cubanito 20.02 como el iniciador del reparto.

Con la música repartera se perdieron los “filtros” en el lenguaje: ya no se trata de comprender el español, sino “el cubano” como un idioma naciente y cambiante que a algunos avergüenza. El periodista independiente Michel Hernández, quien ha escrito y profundizado en temas culturales a lo largo de su carrera comenta sobre el surgimiento del reparto como género musical en Cuba.

Levwhite interpreta temas como Chupa chupa (Foto tomada de su perfil en Instagram)

“El género tiene muchos puntos en común con el surgimiento del reguetón, aunque en sus inicios ha tenido varias marcas indelebles de su cubanía como la base rítmica, las letras de algunos de los artistas del reguetón como es el caso de Insurrecto. Surgió en un contexto cubano determinado, creo también que es un género hijo de la crisis que ha nacido en los barrios más periféricos del país. Su surgimiento viene dado por una evolución del reguetón hacia este género, es como una ramificación, y evolución de la música cubana”.

Precedidos por discursos como los que se escuchan en El Guachineo, clásico del repertorio de Chocolate MC que tuvo un baile exclusivo para el tema, El palón divino, Rum pi pi, entre otros del “rey del reparto”, se abrieron paso figuras como Wildey, Harrison, Wampi, Kimiko & Yordy, El Coquito, El Negrito & Manu Manu, así como Un Titico, Wow Popi, entre otros, que han dado voz al desenfreno, el sexo salvaje y la inconformidad con las leyes y juicios de la sociedad.

“Estos muchachos, ante la falta de apoyo institucional, de una escena musical, han creado sus propios mecanismos de promoción, de dar a conocer su trabajo. Han usado el lenguaje del cubano, hijo de la crisis económica y social, un lenguaje más marginal, sin tabúes al sexo, a la violencia y a otros temas que han crecido sobre todo en las culturas de las poblaciones más silenciadas, con más dificultad”, expresa Michel Hernández.

Jayby, otro artista cubano intérprete de reparto (Foto tomada de su perfil de Instagram)

De los patrones, sellos propios o señas del reparto

El género tiene sus derroteros, pero hay quienes aseguran que no existe un avance o identidad marcada a lo largo de los años que haga que el reparto sea un elemento cubano con etapas y desarrollo, más allá de si gusta o no. Las personas traducen el término reparto como “un ritmo específico que siempre es igual y que para pegarse tiene que usar frases obscenas, de mal gusto y faltas de respeto”, como dice una entrevistada que no quiso revelar su nombre porque no le interesa el tema, según ella.

Como este caso hay otros, sobre todo en los que pasan los 35 años y pertenecen a una generación muy diferente a la de hoy. Al respecto, el cantante Levwhite comenta sobre el concepto artístico del reparto: “Todo tiene que ver, desde el primer acorde hasta el último que cierra la canción. También es importante decir que se trata de musicalizar frases de la calle, cubanas, que representen al cubano”.

“Eso depende de la calidad que tenga el exponente”, dice Orlenis. “Se han hecho canciones de reparto que tienen letras que no precisamente son vulgares, aunque sí tengan un lenguaje moderno, un lenguaje de la media, pero eso no significa que sean canciones vulgares. Tener un lenguaje callejero no significa ser vulgar”, agrega Manuel.

Orlenis, uno de los artistas del género reparto en Cuba (Foto tomada de su perfil en Instagram)

Otro de los sellos que le adjudican al reparto como género tiene que ver con los videoclips y el contenido sexual que se refleja en ellos. Charles Cabrera, conocido realizador audiovisual cubano que a lo largo de su carrera ha trabajado con exponentes del género urbano de los más pegados de Cuba, ofrece su opinión: “No creo que los videos tengan características específicas, más bien es el movimiento urbano, sobre todo el repartero, que viene de las calles, que no cuenta con mucha formación artística. Los chicos son jóvenes y están empezando a experimentar, creo que siguen algunos patrones que sienten como referencia, sobre todo el baile repartero y las chicas con ropa sexy”.

Charles Cabrera es uno de los realizadores audiovisuales cubanos con mayor experiencia en videoclips del género urbano (Foto tomada de su perfil en Instagram)

“Hay realizadores como Freddy Loons y yo que hemos hecho videos reparteros y hemos tratado siempre de ponerle una pincelada artística, de mejorar la estética de esta música, pero, por supuesto, hay patrones visuales que son característicos del género urbano que están muy presentes en la mayoría de los videos”.

“El reparto como lo escuchamos ahora no creo que vaya a perdurar mucho más tiempo, creo que va a evolucionar hacia otros ritmos, fusiones, como ya está pasando”, confiesa Michel sobre su visión como periodista especializado.

