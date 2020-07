El MININT justifica la muerte de Yamisel Díaz y también lo acusa de delincuente

MIAMI, Estados Unidos.- El Ministerio del Interior cubano (MININT) justificó este martes la muerte del joven cubano Yamisel Díaz Hernández, baleado el pasado domingo por la policía del régimen en el municipio de San Cristóbal, provincia Artemisa.

El comunicado emitido por esa institución acusa a la víctima, de 38 años, junto a otras dos personas, de robar ocho caballos en la zona, y que el uniformado al tratar de detenerlos fue atacado con un machete.

“Como parte de la investigación se conoció que cuando el militar, junto a uno de los campesinos, le daba seguimiento y en el momento en que trató de detenerlos, fue agredido con un machete de forma reiterada y a corta distancia por uno de los individuos. Al ser atacado, el oficial realizó un disparo preventivo, y al continuar la agresión, estando en peligro su vida, respondió con otro que provocó la muerte al agresor”, dice el MININT en su declaración.

Así mismo, según el MININT, Yamisel Díaz, natural de San Cristóbal tenía “múltiples antecedentes penales; exrecluso por robo con fuerza, hurto y atentado, quien se encontraba en libertad condicional”.

Este lunes, en declaraciones a Radio Televisión Martí, Federico Díaz García, padre de la víctima, dijo que la versión de las autoridades era que el policía “le dio un tiro por el pecho porque él le fue con el machete pa’ rriba, pero el niño no tiene ningún tiro en el pecho, lo tiene debajo de la mano, por el costado, y ningún policía da un tiro por el costado si tú le vas pa’ rriba. Y no me han dado razón ninguna”.

La muerte de Yamisel Díaz Hernández a manos de un policía cubano ocurrió a 10 días de diferencia del asesinato de Hansel Ernesto Hernández el pasado 24 de junio, en el municipio capitalino de Guanabacoa. En ese caso el MININT también justificó el hecho asegurando que Hansel Ernesto tenía antecedentes penales.

A continuación, reproducimos íntegramente el comunicado del Ministerio del Interior:

En horas de la madrugada del domingo 5 de julio ante la denuncia de dos campesinos por el robo de ocho equinos de su propiedad, un oficial del Ministerio del Interior que investigaba el hecho, en compañía de una de las víctimas interceptaron en una zona rural del municipio San Cristóbal, provincia de Artemisa, a tres ciudadanos que se trasladaban con los animales sustraídos.

Como parte de la investigación se conoció que cuando el militar, junto a uno de los campesinos, le daba seguimiento y en el momento en que trató de detenerlos, fue agredido con un machete de forma reiterada y a corta distancia por uno de los individuos.

Al ser atacado, el oficial realizó un disparo preventivo, y al continuar la agresión, estando en peligro su vida, respondió con otro que provocó la muerte al agresor.

El fallecido se nombra Yamisel Díaz Hernández, de 38 años de edad, de 38 años de edad, natural de San Cristóbal, con múltiples antecedentes penales; exrecluso por robo con fuerza, hurto y atentado, quien se encontraba en libertad condicional.