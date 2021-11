ROMA, Italia.- El pasado 1 de octubre de 2021 entró en vigor la nueva reconversión monetaria en Venezuela, con la cual el régimen de Nicolás Maduro le quitó seis ceros a la moneda para intentar simplificar una vez más las transacciones en el país con la mayor hiperinflación del mundo. “Es la tercera reconversión monetaria en apenas trece años”, explicó el economista Ángel Alvarado. “Por tanto, los venezolanos ya tienen una cuarta moneda en apenas trece años. Primero el bolívar, luego el bolívar fuerte, luego el bolívar soberano y ahora bolívar digital, y nada de esto ha resuelto el problema tan profundo de la pérdida del valor de la moneda. Estos son simplemente maquillajes que no resuelven el problema de fondo”, aseguró.

¿Bolívar digital?

Para conocer cómo vive el venezolano esta nueva reconversión, CubaNet recorrió las calles de Caracas y pudo constatar que el nuevo cono monetario es inexistente. Así lo confirmó el comerciante José Luis Villalba: “la reconversión monetaria prácticamente no se ve. Está planteada, pero el nuevo cono no está presente, o sea es escasa la moneda, más que todo estamos viendo pagos con puntos de ventas, sobresale el dólar y algo de la moneda anterior. Eso es lo que se está manejando prácticamente, lo nuevo nada que ver”, dijo a poco más de un mes de la entrada en vigor de la nueva moneda, y explicó que, por ejemplo, un producto que antes costaba 3 millones quinientos mil bolívares soberanos hoy cuesta 3.5 bolívares digitales.

A este punto cabe preguntarse, ¿es realmente el bolívar una moneda digital? La respuesta es no, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en 2013 definió las monedas digitales como “un medio de intercambio que funciona como moneda en algunos entornos, pero no tiene todos los atributos de la moneda real”, como por ejemplo la criptomoneda. El bolívar digital es simplemente el bolívar tradicional, al cual el Banco Central de Venezuela le ha quitado 14 ceros en los últimos 13 años; es decir, el nombre del nuevo cono monetario es un engaño que sólo genera confusión entre los venezolanos, y que intenta justificar la incapacidad del país para imprimir sus propios billetes, por lo que los venezolanos están obligados a utilizar las transacciones digitales con puntos de venta, como son llamadas en Venezuela las transacciones con tarjetas.

“El venezolano se adapta a todo, vamos poco a poco adaptándonos, pero seguimos utilizando la denominación vieja. Los billetes que se están viendo siguen siendo los viejos. Las personas mayores siguen pagando por puntos, casi muy pocos tienen el billete nuevo; y lo que más se ve en la calle son las divisas, los dólares. Aquí la gente sigue pagando en dólares, porque no hay los billetes de la nueva denominación”, afirmó Ana Díaz, vendedora de pescado.

Más inflación y pobreza

Lo cierto es que, a más de un mes de la reconversión monetaria, “la moneda ha perdido 8% su valor sólo en el mes de octubre; o sea desde que se implantó la nueva moneda hace apenas ya esta va perdiendo valor”, indicó el economista Ángel Alvarado, quien también es miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas.

Alvarado aseguró que “el problema no es cambiar de nombre la moneda sino resolver la profunda crisis fiscal que es el origen del financiamiento monetario del déficit, que es lo que genera la inflación y la hiperinflación. Esto ha generado un rechazo hacia la moneda, un rechazo hacia el bolívar, y por lo tanto la dolarización de la economía venezolana que cada vez es mayor”.

Wilfrank Ferrer tiene un pequeño comercio de venta de víveres y confirmó que con la reconversión “sí hubo un incremento en toda la mercancía. Subió lo que es carne, charcutería, todo eso subió. Los víveres también aumentaron de costo. Obviamente por eso no hay estabilidad económica, porque cada vez que quitan los ceros, siempre sube la mercancía”.

En su pescadería, Ana Díaz también se percató del incremento de los precios en las últimas semanas. “Después de la reconversión monetaria ha habido variaciones, por lo general los precios no se estatizaron, sino que siguieron aumentando. Al aumentar ocurrió el redondeo en muchos montos. Ese redondeo no ha sido beneficioso, sino que ha incrementado aún más la inflación y le ha dado menor poder adquisitivo al comprador”, dijo.

El resultado es la reducción del ya empobrecido poder adquisitivo del venezolano, “porque al subir las cosas tu sueldo queda en el mismo sitio y cuando vas a comprar un 1 kilo de harina pan que te valía 0.80 y lo vas a comprar en un dólar o en 4 bolívares digitales y te valía 3 bolívares (soberanos), entonces imagínate, cómo haces. Se te hace más difícil ganando el mismo sueldo, se te hace bastante difícil”, puntualizó el carnicero Ignacio Fajardo.

Economía dolarizada

En este contexto, ¿cómo hace el venezolano para sobrevivir? “El venezolano ha dolarizado sus compras, sus ingresos, sus salarios, por supuesto no todos lo han hecho con el mismo éxito. Hay personas que han quedado en bolívares y eso ha generado unos niveles de pobreza que superan el 90%. Los que logran dolarizarse pueden escapar de la pobreza, pero no todos evidentemente. Hay personas dolarizadas que también están en la pobreza; en definitiva, la dolarización ha sido la válvula de escape a la hiperinflación venezolana”, aseguró Alvarado.

Entre los más empobrecidos están los pensionados, como Teresa de Acosta, que tiene que sobrevivir con sólo siete bolívares digitales al mes. “Los siete millones que nos dan de pensión no alcanzan para nada. El cambio monetario nos ha afectado bastante porque antes por lo menos comprábamos más”, afirmó.

En fin, “ya tenemos un mes que salió (el bolívar digital) y solamente conozco el billete de cinco. Las monedas, nada de eso está circulando, no las he visto, no las conozco. Circulan más las monedas viejas que las monedas nuevas. Pero sí manejamos Zelle, Banesco Panamá, manejamos Bitcoin, otros pagan con PayPal, Zelle se maneja bastante”, explicó Wilfrank Ferrer, comerciante.

Con una economía dolarizada y una falsa moneda digital, “los venezolanos siguen estando muy empobrecidos. Venezuela pasó de ser la cuarta economía de la región y el país con ingresos per cápita más grande de América Latina a un país con una economía mucho más pequeña, un 20% de lo que era hace unos siete años, y un ingreso per cápita similar a un país de África y no a un país de América Latina”, concluyó el economista Ángel Alvarado.

